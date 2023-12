Matilda Gioli y el desnudo total en su última película: “No pasa nada, mi relación con mi cuerpo es buena”

en corredorLa película está dirigida por Nicola Barnaba, su heroína y la única película italiana seleccionada en el Noir in Festival. Matilda Gioli ella se entregó completamente desnudo Sin demasiados problemas. “Aparte del hecho de que en la primera película hice una escena de desnudo, no puedo decir que hubiera una ausencia total de vergüenza. Pero duró 10 segundos. Mi relación con mi cuerpo es buena: no me molesta estar desnuda entre los demás. Por ejemplo en el vestuario del gimnasio. “Los que se quedan en casa son mis hermanos, no yo, ni mi madre ni mi hermana”, dijo Matilda Gioli en una entrevista con una revista. impresiónExplicar esa vulgaridad es otra cosa.

“La verdadera vulgaridad no es ciertamente estar en topless en la playa. Más bien, es la forma en que ellos (mujeres y hombres) se paran frente a la lente.“Están vestidos pero guiñando el ojo, en poses provocativas, sentados frente a la cámara, con la boca abierta…” Para la actriz la relación con el cuerpo es algo que todos, especialmente las mujeres, debemos trabajar: “Es un mensaje que también intento transmitir a través de mis redes sociales. Donde alterno poses modernas y tomas “naturales”. Aprendemos a amarnos tal como somosEncontremos la belleza dentro de nosotros. De todos modos, nadie es perfecto”.

Respecto al paso del tiempo, Matilda Gioli dice: “Si miro mis fotos antiguas, me encuentro igual en posiciones y expresiones, mientras que mi cara y mi cuerpo han cambiado. Pero: ¡hurra! Entre los 17 y los 24 años nadé de forma competitiva: sólo por esta razón el cambio es inevitable. El metabolismo también cambia con la edad. como Ahora tengo un físico tonificado.Mientras que los signos del envejecimiento comenzaron a aparecer en el rostro. Me parece fascinante el chiste sobre las arrugas atribuidas a Magnani, que había que respetar y que le llevó la vida desarrollar. La inmortalidad y la eterna juventud no me vuelven loco ni siquiera un pensamiento.” Se detuvo. corredorEn la que la vemos en el papel de una chica involucrada en una caza mortal, volveremos a ver a Matilda Gioli en la tercera temporada de la serie. El documento – en tus manosllega el 11 de enero a Rai1.