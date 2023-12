La nota de Remiji, después del acto en vivo de “violencia”, se convirtió en esto: una vida destrozada

Memo Remiji, ¿sabes qué pasó con el famoso cantante? Después de que lo despidieran, así terminó

Nacido como Emidio Remigi, pero conocido como nota, un famoso cantante y compositor muy apreciado por el público italiano. Un verdadero artista que hizo historia de la música italiana y que, aún hoy, ocupa un lugar permanente en el corazón de sus fans.

Memo nació en 1938 en Lombardía y comenzó su carrera artística en los años 1960 con algunas actuaciones en los lugares más famosos de su ciudad. Poco a poco va ganando cada vez más fama y participa en muchos de ellos. Concursos de canto. En 1965, el verdadero éxito llegó gracias a la canción inmortal “Enamórate en Milán“.

Memo no fue sólo un cantautor, también lanzó su propia carrera autor Comenzó a escribir letras para figuras destacadas de la música italiana como Oretta Berti y Ornella Fanone. En los años 1970 se dedicó a la actividad radio Y para Carrera televisiva Como anfitrión.

A finales de los años setenta presentóComerciante en la feriaLo que lo impulsó al mundo del entretenimiento, tras el éxito que obtuvo con esta transmisión participó en diversos programas de Rai como “asombroso“,”Una mañana“Desde 2021 es invitado”Hoy es otro día“.

Memo Remeji queda atrapado en la tormenta mediática

Memo Remigi fue un famoso cantante, compositor y compositor musical que logró un gran éxito en las décadas de 1960 y 1970. Su fama le ha permitido construir una prometedora carrera en televisión y radio, pero el año pasado Memo se metió en la acción real. Tormenta mediática Lo que también le provocó pérdida de trabajo.

Desde 2021, Memo ocupa un lugar permanente en el salón de “Hoy es otro día“Presentado por Serena Bortone. Justo durante esta transmisión sucedió algo episodio horrible donde estaba el cantante Acusado De mi colega Jessica Morlacci De tocarle las nalgas. Un episodio que no podía pasar desapercibido y que Remiji justificó así: “El pequeño paquete habitual en el trasero.como decir “hagamos una señal de suerte para la transmisión” que también hicimos otras veces. […] “Sucedió, pero no en vivo”, detalle que la persona en cuestión negó más tarde.

Nota de Remiji, esto es lo que pasó hoy.

Aunque Memo se disculpó por las consecuencias. Un gesto de desaprobación Eran radicales. De hecho, el cantautor acertó Mantente alejado No sólo de “Hoy es otro día”, sino de todos los programas de Rai. El artista admitió: “A mi edad no es fácil superar el peligroso estado de ánimo en el que me ha convertido la compañía Rai, a la que ha estado ligada toda mi vida artística. Esta acción me parece injusta por su desproporción. La severidad del castigo que me impusieron.Incluso sin escuchar mis razones y considerar mis disculpas”.

Tras el acoso, confesó a Nota el presiona: “Me he preguntado a menudo en los últimos días, ¿cómo podría alguien como yo, que durante décadas representé la gracia y la elegancia, en un minuto ser… Se convirtió en un monstruo“¿Pero qué pasó con Memo después del despido? Su aparición en la pantalla chica es completamente nula, pero según Eva Zanici, Remiji participó en “El cantante enmascaradoDetrás de la máscara de “burro”. Esta hipótesis parece improbable dado que Serena Bortone también era miembro del jurado.