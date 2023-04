El amor entre la bloguera gastronómica Benedetta Rossi y Marco Gentile nació gracias a un caballo. Historia de mujer.

¡Bendito ruso! Es famoso blogueros de comida Excelentes de las Marchas, esas que tan bien muestra al presentar cada receta y que se han convertido en su seña de identidad.

Comienza prácticamente por casualidad lo que será carrera y fortuna. La pasión viene de lejos. Cuando tenía solo dos años, sus abuelas y tías la involucraron teatralmente en la preparación de comidas, dejándola jugar con la harina.

Hoy cuenta con decenas de recetarios, un canal de Youtube, perfiles en redes sociales seguidos por miles de fans y algunos programas activos incluido el ya famoso. Hecho en casa por Benedetta. Wow, pero el chef siempre se quedó. Con los pies en el suelo.

¡Felicitaciones! Precisamente por eso es simple y sin pretensiones. De hecho, admite mensajero: “Me criticaron por no tener la clase suficiente. Soy una chica muy común. No tengo ganas de llamarme YouTuber o influencer de la comida. Me siento cercana a las redes sociales. Publico lo que me motiva. Soy la uno que comparte. He absorbido mis caminos. “Compartir es del mundo campesino. Ayudas al barrio. Si haces el pastel, trae la receta”.

principios

También tuvo la oportunidad de decirlo varias veces. ¡Bendito ruso! Nunca pensó en ser chef; Al principio con su marido ya marca gentiles Producen el jabón en la maravillosa finca que compraron y renovaron en los desfiles. Pero eso sí, desde el principio fue su marido quien la apoyó y animó y estuvo cerca de ella en todo momento.

Desde 1997, la pareja se casó en 2009 en Hawái, como ella lo deja claro. “La idea de una boda tradicional no nos funcionó”. Un amor que duró 25 años.

¡Bendito ruso! y Marco Gentile juntos gracias al caballo

Pero si los hombres se agarran del cuello, no creas que un buen cocinero es como ¡Bendito ruso! lo gane marca gentiles con recetas especiales o estimulantes sexuales De hecho, el hombre reveló: “Seré honesto. Al igual que ella, también tengo gustos simples, así que cuando dices ‘Vamos, hagamos polenta juntos’, me hace feliz”.

¿Como se conocieron? Jailbird era caballo, En realidad, más de uno. a Hoy es otro día allá blogueros de comida abierto: “Nos conocimos porque había una escuela de equitación en la granja de su familia y yo quería montar a caballo. Ella fue muy útil”. meses de caminar. Tenía una forma de actuar atrevida, no me gustaba tanto, y luego me convenció de su dulzura”.