No, me atacó – Corriere.it

Es difícil imaginar a Raúl Bova como el Increíble Hulk. Sin embargo, es el apuesto Don Mateo quien ocupa el lugar de Terrence Hill en la pequeña pantalla, Se le acusa de violencia, lesiones y amenazas, especialmente contra el abogado penalista Matteo Cartolano., del Foro de Roma. Los hechos son del 27 de abril de 2019 y son A El llamado conflicto de tráfico sin resolver: Según la acusación, el actor no sólo había agredido verbalmente al abogado, quien había provocado la caída de su pareja, Rocío Morales, mientras aparcaba el coche. Cartolano mostró un informe del Hospital San Giovanni que incluía un pronóstico de cinco días. La mañana del viernes se realizó una audiencia ante el juez único Valerio De Gioia, quien llamó a las partes a llegar a un acuerdo de cara al 16 de abril de 2024, cuando se volverán a ver en los tribunales. ¿seria posible?

La versión de Raúl. “Todo es posible”, dice ahora Bova, que se tomó tiempo para esta llamada telefónica con motivo del cumpleaños de su hija mayor con Rocchio, Luna, que ayer cumplió ocho años (también tienen a Alma, de 5 años, mientras que él es el ex padre de Alessandro y su padre. ). Francesco con su ex esposa Chiara Giordano). “Pero para mí y mi pareja, todo podría haber terminado inmediatamente en 2019, cuando ocurrió el evento: El simple “arrepentimiento” o la admisión de haber cometido un acto desagradable hacia una mujer, de haber causado su caída, era suficiente. Sin embargo, incluso en el tribunal, cuando el abogado le preguntó si estaba dispuesto a disculparse, Cartolano dijo que no, y esto me parece peligroso, en tiempos en que la violencia contra las mujeres se ha convertido en una emergencia. Por su parte, el penalista confirmó a… mensajero ¿Quién tendrá en cuenta el consejo del juez?. Pero se opone a la reconstrucción del actor rumano: “La versión de Bova es consecuencia de su notoriedad: su única insistencia fue dar patadas y puñetazos a mi coche y luego amenazarme, aunque no vio nada”. READ Confesiones honestas. Hay vida fuera de la política

Pide una disculpa El héroe de la comedia responde: “Lo que dice te hace sonreír un poco”. Nadie puede juzgarme. “Mi insistencia sólo estuvo relacionada con el pedido de disculpas. Diagnóstico del puto hombro: Si quisiera darle un puñetazo y no fuera a responder a la violencia con violencia, se lo habría arrojado a la cara, no al hombro. Pero quiero señalar que yo hubiera hecho lo mismo si hubiera sido otra mujer, no Rocío, la que cayera de culo al suelo, porque… Todos estamos llamados a intervenir ante la injusticia. “Esto es lo que les enseño a mis dos hijos, que siempre defendieron a las niñas. El padre del actor era de Rossella Junica y los dos hombres también tuvieron objeciones al respecto. Bova: “Ese día anunció que era abogado y que era También de Calabria, como si me estuviera amenazando”. “Para calmarlo le dije que su abuelo y yo nos conocíamos en el pueblo”, corrige Cartolano.