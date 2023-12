Belén sobre Domenica en: “De Martino traicionado y deprimido. Me casaré con Elio”

La corista dijo que estuvo deprimida todo el verano. También mencionó su relación con Marco Borello y habló de su futuro matrimonio con Elio Lorenzoni.

Belén Rodríguez Mara Venere fue la invitada de Domenica In y finalmente contó todo lo que le había pasado en los últimos meses. Le puso un nombre a su problema: No depresión. Una enfermedad que admitió haber subestimado siempre, hasta el punto de que no podía entender por qué las personas terminan deprimidas, y no esperaba que ella, que tuvo tanta suerte en la vida, pudiera caer en esta pesadilla. En cambio le pasó a ella y fue la causa El fin de su matrimonio con Stefano Di Martino. Cuando los dos volvieron a estar juntos después de una larga separación durante la cual ella también dio a luz a una hija. Antonino Spinalbez, según Belén es como si nunca hubiera vuelto a empezar, pues solo un mes después descubrió que él la estaba engañando. De hecho, ella dijo:Con Stefano Di Martino, el último tiempo aún no ha comenzado. “Siempre estuve ahí para todos, nunca miré atrás, nunca me compadecí de mí mismo y nunca participé en el Black Friday”.

Belén Rodríguez es traicionada por Stefano Di Martino — Belén dijo: "Matrimonio en la salud y en la enfermedad, creo que siempre estuve bien de salud, y luego cuando llegó la enfermedad, porque la depresión es una enfermedad grande, y es un monstruo muy feo, no supieron acompañarme. , No sabía cómo tomar mi mano. Me sentí completamente solo. Una traición profunda, en confianza, una traición literal.Luego precisó: "Empezó con trampas un mes después. Fingí que no pasó nada, porque el matrimonio no termina por eso. Este no es el final del asunto. También hablé con las señoras que me confesaron todo enseguida, fueron muy amables", bromeó. "Hablé con todas, como a las diez, llegué a las 12, y luego paré la factura del teléfono…"

Belin y el descubrimiento de la traición — Belén contó cómo descubrió las infidelidades: “Soy un sexto sentido femenino… Llamé y dije ‘soy Belén’ y escuché el silencio. Les pregunté ‘me gustaría saber…’ y me dijeron ‘no’. No quiero estar en el medio’”. Y yo digo: “Entonces sal de la habitación…” Luego añadió: “Ahora me estoy riendo, pero en ese momento no me reía en absoluto”.. Belén dijo que habló con las chicas a las que DeMartino engañó y agregó: “Descubrí lo que estaba mal después de un mes y guardé todo dentro. Él no sabe nada, lo está descubriendo ahora.Después de la última vez, ella también se obligó a sentirlo.

Enfermedad de Belin: depresión — Mientras terminaba el matrimonio con Stefano Di Martino, Belén cayó en estado de depresión“Al principio pensé cómo alguien podría descuidarse de esta manera, borrarse de esta manera”. Pero cuando llega, llega. no podía respirar, terminé pesando 49kg y ahora peso 57. No me levanté de la cama, no quería ver más la luz y no abrí las ventanas. Entonces decidió luchar y abrirle esas ventanas. La luz volvió poco a poco.” Él ya estaba fuera de su vida, trabajando en Nápoles. Mientras comenzaba esta terrible experiencia, ella y Di Martino oficialmente seguían juntos, pero ahora dice: “No supo ayudarme y no supo ser marido.No hubo boda. Si te veo caer, tomaré tu mano y te levantaré. No lo hizo porque no me amaba”.

Hospitalización — Belén también contó que terminó veinte días en la clínica, donde se sometió a un tratamiento con la ayuda de psicólogos y acudió por su propia voluntad porque ya no podía ganar peso: "Me miré y dije: "Te estás muriendo".. En un momento de claridad tomé conciencia y fui a la clínica, entonces ella dijo que cuando se sintió mejor miró las fotos que había colgado en Instagram y las borró y se preguntó: "¿De verdad hice eso?". Y agregó: "No me amaba, me descuidé". También confirmó que el asunto no fue el propio Di Martino, pero tal como sucedió todo, ella le dejó un mensaje, mientras que él lo dejó la última vez. En un mensaje por WhatsApp, Belén dijo varias veces: "Ya no estaba, me sentía fea, no estaba a la altura. Estaba fea y ya no había luz. Pero luego dijo que ya la había, que había vuelto.

Pide perdón a su hijo y a su familia — Después de que ella se recuperó, Belén se disculpó con su familia. Santiago la vio derrumbarse “Hace dos días le pedí disculpas. A él y a toda mi familia, porque lo siento. En casa yo era un pilar importante. Quizás nadie esperaba verme derrumbarme así”, dice Belén.

Nuevo amigo — Belén también habló de las novedades Su novio, Elio Lorenzoni., a quien presentó como “Ángel” y dejó entrever que podría tener hijos con él, pues quería al menos dos hijos más. Mara Venier destacó el atractivo de su pareja señalando que los futuros hijos serán hermosos. Ahora Belén ve la suya El futuro es “brillante y lleno de conciencia”. Ella dijo sobre él: “Es una de las personas más elegantes y respetuosas que he conocido. Lo conocí hace 12 años, antes que nadie. Era muy respetuoso y nunca me gustó que fuera tan respetuoso”. Dijo que Elio había hecho por ella lo que nadie más había hecho, le había tomado la mano en sus peores momentos., cuando estar cerca de ella no era nada divertido. Fue ella Siempre cerca como un amigo en los momentos más oscuros.Incluso lo trató mal para que entendiera que eso es amor verdadero. “Ya no voy a renunciar a esto”, dijo. Respecto al anillo de compromiso, dijo que mientras iban a Maldivas, ella empezó a preguntarle si había preparado el anillo. Durante una escala en Dubai, encontró un anillo simbólico y le pidió matrimonio Y ella dijo si.

Marco Borello — Belén también habló unos minutos de Marco Borello, con quien estuvo antes de incorporarse al equipoIsla famosa Y lo llamó "Muy buen chico, tengo grandes recuerdos, lo quiero mucho, también nos vimos hace poco.. Terminó porque todos pensaron que estaba teniendo una aventura. Rossano RubicundiPero eso no era cierto en absoluto".