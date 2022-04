¿Cómo murió Catalina la fontanera?Causas / Tras superar la primera hemorragia…

¿Cómo murió Catherine Plumber? “Tuvo su tercer derrame cerebral y…”, la historia de la hermana

catalina fontanero Murió el diecisiete de abril. Fue la actriz y presentadora. Paciente Durante algún tiempo murió a la edad de 77 años. La hermana de Catherine, Agnes, habló con las historias italianas de Eleonora Daniele y rompió el silencio sobre las causas de la muerte. Tras superar la primera hemorragia cerebral que se produjo durante el primer apagón, de hecho, los problemas de salud de la cara televisiva no terminaron. Hermana reveló: “El 25 de julio tuvo su tercer derrame cerebral y desde entonces lamentablemente ha sido un calvario muy largo. Sin embargo, puedo decir que ella falleció tranquila y estuve cerca de ella hasta el último minuto”. En 2020, la actriz sufrió una hemorragia cerebral.

Catherine Spaak: ‘Fui acosada sexualmente’ / ‘Hombres acosados ​​en el set…’

Tras el proceso de rehabilitación, la actriz habló abiertamente sobre la enfermedad que la aquejaba: “La enfermedad y el dolor no son una desgracia. No debemos avergonzarnos de la enfermedad, es un acontecimiento, le puede pasar a cualquiera. No debe ocultarse. Es una prueba que hay que afrontar con valentía y serenidad”, he anunciado Simultáneamente con el sangrado, Catherine Plumber perdió la vista y ya no podía caminar. Luego pude recuperarme gracias al proceso de rehabilitación.

Catherine Plumber Quiénes son los ex maridos / Del matrimonio a Fabrizio Capucci a …

Catalina la fontanera y la revelación sobre la enfermedad: “Me salvé…”

catalina fontanero Volvió a sufrir un derrame cerebral el verano pasado, el 21 de julio de 2021. La actriz estaba de vacaciones en Sabbath pero la situación parecía más grave que antes. La familia se dio cuenta de que le quedaría poco para vivir. Luego las cosas se desmoronaron y la actriz falleció el 17 de abril. En 2021, Catherine Spaak habló con franqueza sobre la enfermedad: “Mi ama de llaves me salvó porque estaba solo en casa ese día. Luego me encontré en el hospital y me tomó un tiempo averiguar qué pasó. Unos familiares llegaron allí porque los médicos dijeron que no tenía remedio. Pero las cosas fueron diferentes, suerte”. Debe tener. Agradezco a todo el equipo de médicos que han sido excepcionales. Nunca he tenido miedo ni por un momento. Hoy siempre estamos en peligro. Para cualquier cosa. Siempre debemos agradecer a todos los que queremos vivos. No he visto ni caminado. “Cuidado. Pasé de una cama a una silla de ruedas. Luego a un andador y hoy a un tacón rojo”, Él dijo. Catherine Plumber siempre ha sido persistente y decidida. Combate el positivismo enviando un mensaje importante a quienes viven la enfermedad con vergüenza.

Lea también:

Verissimo / Predicciones 24 de abril: El conmovedor aniversario de Catherine Plumber

© Reproducción reservada