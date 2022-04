Barbra Streisand cumple 80 años: su padre murió a los 34 de epilepsia, ‘aplastó’ al príncipe Carlos, diez cosas que no sabes de ella

Barbara Joan Streisand (cambiaría su nombre a Barbara a los 18 años para sonar más “única”) nació el 24 de abril de 1942 en Brooklyn, Nueva York, hija de Diana Ida Rosen Kind (1908-2002) y Emmanuel Streisand , hijo de inmigrantes judíos. Su madre fue soprano en su juventud y soñaba con una carrera musical, mientras que su padre era profesor. En agosto de 1943, unos meses después del primer cumpleaños de Streisand, Emmanuel murió a la edad de 34 años por complicaciones de un ataque epiléptico, posiblemente como resultado de un traumatismo craneal después de una caída. La familia estuvo a punto de caer en la pobreza, y Diana y los niños, Bárbara y su hermano Sheldon, se fueron a vivir con sus abuelos maternos a un pequeño apartamento de tres habitaciones, donde el único refugio del barril de su abuelo era la mesa de la cocina, bajo la cual ella y su hermano encontraron refugio. Bárbara se consuela con la única muñeca que tiene a su disposición: una bolsa de agua caliente. Como adulta, la cantante recordó esos primeros años en los que siempre se sentía “marginada” y explicó: “El papá de todos los demás llegaba a casa del trabajo al final del día. No. Mamá trató de sostener a su familia tanto como pudo, pero No podía darle la atención a su hija. A quién quería: “Estaba buscando el amor de mi madre, ella me alimentaba”, recuerda Streisand en varias ocasiones. La cantante tiene un hermano mayor, Sheldon, y una media hermana, la cantante Roslyn. Kind, nacido del matrimonio de su madre con Louis Kind en 1950. Él era el esposo de su madre llamada Barbara ‘La Bestia’, mientras que Roslyn era su amada ‘belleza’. Cuando Barbara le pidió dinero para un helado, él respondió una vez: ‘No eres lo suficientemente lindo.’ Me incliné a sus malditos pies y lo llamé papá y le llevé sus pantuflas para dos días. No hubo cambio. No me trató mejor. Él no me habló. Él no me vio. Bárbara recuerda.