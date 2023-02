En vivo el funeral de Maurizio Costanzo: lágrimas de María De Felipe, largos aplausos del público

a Eduardo Sasse

Ordene el servicio para ingresar a la iglesia, donde se pueden reconocer muchos rostros conocidos, amigos y colegas del presentador de televisión. De pie, más allá de las últimas filas, están el ganador del Oscar Paolo Sorrentino y el líder de la banda de San Remo, Amadeus.

La hija de Maurizio Costanzo, Camila, fue trasladada . “Babineau, la ola de amor que nos inundó se debe al bien que has hecho a tanta gente. No has tenido tres hijos pero sí muchos más. Muchos te han considerado un padre. Nos dejas un importante legado, tu mayor enseñanza, la humildad. Nunca esperabas semejante ofrecimiento de tanto cariño. Nos habrías dicho como de costumbre: “¿Pero te das cuenta? Es todo para mí”. Ahora estás en manos de Sordi y Gassman, imaginamos que estás en el cielo organizando otro de tus programas de entrevistas. ». Entonces Jerry Scotty, igualmente conmovido, leyó la oración de los artistas.

Sermón y memoria del sacerdote: “¿Pero eres un verdadero sacerdote?”

basílica decano, no lo olvides, Recuerda su primer encuentro con Maurizio hace dos años: «¿Pero eres sacerdote verdad?Fue lo primero que me preguntó. Luego prosiguió: «Pensé que estaba ante un periodista un tanto ‘comedor de curas’, pero en cambio me encontré con una persona acogedora y simpática. Desde niño quería ser periodista, jugaba con una pastilla de jabón y con ella fingía ser un micrófono, porque tenía muchas ganas de comunicarse. A la edad de 17 años sugirió que noche de campo. Era un hombre muy inteligente, muy curioso, siempre dispuesto a buscar novedades y descubrimientos. Era tan activo que apenas podía quedarse quieto. Era un hombre humilde, que vivía una vida muy sencilla. De personalidad leal, cumple su palabra y evita juzgar a los demás. Siempre tienden a entender las razones de todos. Estaba muy acostumbrado, amaba los deportes y Roma, pero era vago y definitivamente no era un atleta practicante. Era sincero y no tenía motivos ocultos”.

De nuevo: «su relación con María (De Felipe, ed.) fue de ternura, respeto, amor y complicidad. Sintiendo un fuerte sentido de protección hacia los miembros de su familia y aquellos que trabajaron con él, ayudó a muchos artistas que necesitaban volver al trabajo. No le importaba el dinero, no era codicioso, incluso podía compartir. El teatro fue su gran pasión. La amistad, entonces, es uno de sus valores centrales: con Vittorio Gassmann, Giorgio Asuma, Alberto Sordi, Enrico Faemi... ». Don Ensiero luego mencionó el aprecio que sentía Costanzo por el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco. “Le conmovía la pobreza de la gente -concluye el párroco- y durante mucho tiempo ayudó a los que sufrían. Una vez conoció a una poeta que sufría de pobreza, y la ayudaba todos los meses”.