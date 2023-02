Sabrina Ferilli toma su primer vuelo desde Tokio para estar cerca de Maria De Filippi. Y se enfada por selfies en el tanatorio de Costanzo

Bajo la lluvia torrencial, Roma dio su último adiós Mauricio Costanzo. Cientos de personas comunes y muchos dignatarios del mundo del entretenimiento acudieron en masa a la Iglesia de los Artistas. Entre ellos, se sienta justo detrás de él. maria devilipi También había Sabrina Ferrelli.

La actriz había volado desde Tokio para estar con su amiga en un momento tan insoportable. El sábado había publicado una historia, desde el aeropuerto, rumbo a Italia, con el pie de foto: “Llegada” que desató la afición: “Stalle close”, escribieron en los comentarios, señalando maria devilipi. Luego la Confirmación, con la actriz rumana entre los primeros asientos en la Capilla de los Artistas. Un inequívoco gesto de amor por su amiga.



el domingo 26 de febrero Sabrina Ferrelli No ocultó su enfado con cualquiera que se le acercara. Felipe Él le pide un selfie frente a un ataúd Mauricio Costanzo.

De hecho, la actriz subtituló el post en el que Selvaggia Lucarelli describía el gesto (“Para mí fue una fava en el primer teléfono que vi”) mostrando todo su enfado: “Si en casa no te enseñan modales… No creo que pueda enseñarte… Pero te haré entender que no se hizo.”