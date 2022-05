Eurovisión 2022, Ucrania gana Kalush Orchestra: “For Our People”. Amarilla Laura Pausini desaparece del escenario durante la votación: ‘Estaba tan emocionada’ (foto)

Ucrania ganó el Festival de la Canción de Eurovisión con la Orquesta Kalush.

Esta es la retransmisión en directo de la velada: un espectáculo impecable, una pasión redescubierta para el público italiano de este evento, que nunca será seguida.

con mezcla laura busini Destacado finalFestival de la Canción de Eurovisión 2022. Cantante, presentadora de la ocasión con Mica y Alessandro CattelanAbrió el episodio cantando algunas de sus canciones: “Benvenuto”, “Io Canto”, “La Solitudine”, “Le cose che vivi” y la última canción “Box” (alternando italiano, español e inglés). Para cambiar su ropa del diseño. donatella versace, como se anunció en Instagram. También en el escenario con Laura Pausini paulo cartaGuitarrista y compañero de vida. Después de la variedad Laura Pausini, comenzó el concurso de música: el Republica checa Con “Lights Off” (de We are domi), a seguir Rumania Con “Llàmame” (de Wrs), y de nuevo con Portugal Con Maru cantando “Suadade, suadade”, allí Finlandia Con “Jezabel” (de The Rasmus) y suizo Con la canción “Boys Cry” de Marius Behr. después de la primera tu palma: Él Francia Con “Volin” de Alvan y Ahiz. y luego cantantes noruegos De Subwoolfer cantando “Give that wolf a banana” luegoArmenia Con Rosa Lynn cantando “Snap”. La novena canción en la competencia, durante la noche del Festival de la Canción de Eurovisión, “La piel de gallina” de Mahmoud y Blanco. El dúo, que subió a las listas italianas después de ganar el Festival de Sanremo de 2022, cautivó a Bala Albitor de Turín, quien cantó la canción de principio a fin. Ejecución no perfecta, La actuación fue, como siempre, emocionante y atractiva.. Los dos cantantes gritaron “Gracias Turín” al final del show y luego de un abrazo liberador. es hasta España cSobre Chanel cantando “Slomo” (“Jennifer López descuento‘, así se identifica ya que vive en Rai 1 Cristiano Malgioglio). Entonces yo Holanda Con el S10 cantando “De Diepte”. tanta esperaUcraniaque hace bailar a todos con Stefania, cántala Orquesta Kalosh. Al final del espectáculo, un llamamiento del grupo a Ayuda Ucrania y MariupolA lo que siguió el aplauso de los espectadores presentes.

Entonces es hora de dueño de harris Cantando Rockstars para seguir Lituania Con Monica Liu canta Sentimentai. quieto Nader Al Rostamly Con “fundido a negro” e jeremy mackenzie Con “Miss You” de Azerbaiyán y Bélgica respectivamente. Después de un breve descanso de negocios, se reanuda con Grecia: “Morimos juntos”, cantada por Amanda Teneford. Después de Le Stystur (Islandia) canta “Med Haekkandi Sòl” mientras Moldavia Está representada por los hermanos Zdub Si Dzub y Advahov cantando “Trinolite”. Cornelia JacobsEl sueco canta “Hold Me Closer” mientras Sheldon Riley actúaAustralia Con “no es lo mismo”. Ir sobre las últimas ofertas. Primero, sin embargo, en honor a la canción italiana. laura busini Antonis Domenico Modogno “De azul pintado de azul” Capella. Y con ella todo el ruedo. El evento termina ahí. PoloniaÉl Serbia y elEstonia. Respectivamente, Ochman canta “River”, Konstrakta canta (por así decirlo) “In corpore sano” y finalmente Stefan canta “Hope”. Comienza la votación: ¿Quién será el país ganador?

Pero volvamos a la tendencia directa. Sí, porque corresponde a los privilegiados invitados: pieles de hombre. La banda rumana actúa al ritmo del sencillo “supermodelo“. cuando Alessandro Cattelan Les pide consejo a sus compañeros de Eurovisión e, irónicamente, Damiano recuerda el “crimen” del año pasado: “Diviértete y no te acerques demasiado a las mesas.Antes de la portada de “If I Could Dream” (Maneskin en realidad estará en la banda sonora de la muy esperada película biográfica de Elvis Presley de Baz Luhrmann), el líder de la banda tranquiliza a la audiencia sobre sus condiciones de salud (cojea y parece tener dolor), en hecho que confirma el incidente ocurrido durante el grupo.

Seguimiento de dos momentos icónicos: Actuación de Gigliola Cinquetti. Con “I’m Not Old (To Love You)” (que ganó en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1964) entonces mezcla de mica. El público está en éxtasis. La cantante, nacida en 1983, literalmente se comió el escenario. Más Mika, por favor. Mientras asignan votos por diferentes naciones, Alessandro Cattelan y Mica continúan transmitiendo. Kabir abandonó repentinamente el escenario. Laura Bussini. En la web, muchos se preguntan qué pasó.. Revelador, ella fue la que regresó varios minutos después y dijo: “Lo siento, estaba muy emocionada por la noche”. ¿Qué pasó?

El país ganador es Ucrania con la canción “Stefania” interpretada por la Orquesta Kalush. La clasificación final para el Festival de la Canción de Eurovisión 2022, en el orden anunciado por los líderes de la banda, es la siguiente. 25) Alemania 24) Francia 23) Islandia 22) República Checa 21) Finlandia 20) Armenia 19) Bélgica 18) Rumania 17) Suiza 16) Azerbaiyán 15) Australia 14) Lituania 13) Estonia 12) Polonia 11) Países Bajos 10) Noruega 9 ) Portugal 8) Grecia 7) Moldavia 6) Italia 5) Serbia 4) Suecia 3) España 2) Reino Unido y 1) Ucrania.