Acuario es más racional y reflexivo.

L ‘Horóscopo de la semana del 16 al 22 de mayo ver uno Equilibrio Luchó en el amor tratando de ponerse al día, mientras era tan bueno Sol en mellizos Dará momentos tiernos y románticos, especialmente a partir del jueves. Acuario Será más racional y reflexivo, especialmente en el lugar de trabajo, mientras Sagitario Se sentirá fuerte y libre para mostrar sus sentimientos. Veamos en detalle las predicciones paramapa del horóscopo La semana del 16 al 22 de mayo.

Predicciones del horóscopo para el período del 16 al 22 de mayo de 2022 signo por signo

Aries: Va a ser una semana divertida en general en términos de sentimientos.

Venus volverá a estar de tu lado, lista para darte fuertes sentimientos con las personas que amas. Si estás soltero, no temas enamorarte, porque este período puede traerte muchas sorpresas. En el ámbito profesional, Júpiter estará contigo hasta noviembre, por lo que podrás planificar proyectos a largo plazo que pueden ser muy exitosos. votar – 8️⃣

buey: Una imagen de estrella probablemente no tendrá mucho que ofrecerte en el amor, así que piensa en las pocas estrellas que te influencian. Sin embargo, según las predicciones del horóscopo de la próxima semana, aún podrá sentirse cómodo con las personas que ama. Presta atención solo los fines de semana, cuando la luna está en cuadratura.

En el trabajo, Marte en sextil te será de gran utilidad, pero debes tener paciencia para esperar la oportunidad perfecta para tus proyectos. votar – 8️⃣

mellizos: La semana puede no tener un buen comienzo debido a la luna opuesta. Afortunadamente, la situación tiende a mejorar a partir del miércoles por la tarde. De hecho, en el amor, el sol cálido y brillante te hará más tierno y romántico con las personas que amas, pero sobre todo más comprensivo.

En cuanto al trabajo de Mercurio y Júpiter, será muy importante llevar a cabo algunos de los proyectos importantes que está considerando. votar – 7 ️⃣

cáncer: Las predicciones astrales aún ven dificultades en el amor. Especialmente los jueves y viernes no serán satisfactorios en lo que respecta a los asuntos del corazón.

En el ámbito profesional, algunos proyectos serán tu prioridad en este momento, pero en este período, cuando las estrellas no están de tu lado, es mejor no quedarse estancado en algunos proyectos que pueden ser muy complicados de implementar. votar – 6️⃣

León: El cielo que se queda de tu lado segúnTu horóscopo del 16 al 22 de mayo. Desde el punto de vista emocional, Venus te hará sentir amado y apreciado por tu pareja, y si estás soltero, quizás te sientas más cerca de la persona que amas. Pero ten cuidado los fines de semana, porque la luna puede molestarte un poco. En cuanto a trabajar en algunos proyectos, tendrás que demostrar que tienes las habilidades y competencias, pero con Júpiter y Mercurio de tu lado, no tienes nada que temer.

votar – 8️⃣

Bakr: La Luna en Sagitario puede causarte algunos problemas al inicio de la semana. Afortunadamente, la situación mejorará en los próximos días, pero aún no esperas grandes cosas de tu vida amorosa, estés soltero o no. En el frente profesional, es mejor no arriesgar demasiado por ahora, considerando que Mercurio estará en cuadratura. votar – 6️⃣

Equilibrio: La esfera emocional sigue siendo insatisfactoria para la próxima semana según el horóscopo. Los miércoles y jueves no serán muy románticos debido a la luna cuadrada. Un poco mejor en el lugar de trabajo gracias a Mercurio y Saturno en trígono, sin embargo, la búsqueda de la excelencia es probablemente muy exigente.

votar – 6️⃣

El Escorpion: En definitiva, un período estable con respecto a los asuntos del corazón. Soltero o no, con la actitud correcta es posible que puedas llamar la atención de la persona que te gusta. Sin embargo, si quieres conquistar, entonces el fin de semana no es el período adecuado, ya que la luna puede ponerte en dificultades. En el trabajo, Marte te vuelve más combativo y decidido, y con un poco de suerte podrás alcanzar tus objetivos. votar – 7 ️⃣

Sagitario: Ámbito emocional favorable según las predicciones del horóscopo para la próxima semana. Extraño o no, con Venus y la Luna en el lado bueno, el próximo período estará realmente lleno de emociones para usted, ciudadano del signo. En cuanto al trabajo, el período no estará lleno de ideas para explotar, y de hecho con el opuesto Mercurio tendrás que ser capaz de evitar algunos imprevistos.

Sin embargo, esto no significa que no será satisfactoria. Efectivamente, Júpiter te echará una mano desde Aries, pero tendrás que comprometerte a sacar buenos resultados de tus proyectos. votar – 8️⃣

Capricornio: Esta semana, la luna estará a tu lado entre el miércoles y el viernes. Aprovecha este período para tratar de resarcir el amor, sea singular o no. En el plano profesional, Marte y Urano serán tus aliados, por lo que con el compromiso adecuado podrás lograr resultados satisfactorios al fin y al cabo. votar – 6️⃣

Acuario: La esfera emocional llena de magia para la próxima semana. Venus estará en una posición sexy desde Aries, mientras que la Luna estará en buenas posiciones.

Tanto si eres soltero como si no, este sería un buen momento para dar un cariño extra a las personas que amas. En el frente comercial, tendrás todo lo que necesitas para administrar mejor tus proyectos y lograr el éxito, también gracias a una actitud más reflexiva y racional de tu parte. votar – 8️⃣

pescado: Los primeros días de la semana dejarán mucho que desear en lo que a sentimientos se refiere. Sin embargo, en la segunda parte de la semana podrás disfrutar de un mejor cielo y compartir sentimientos y emociones con las personas que más quieres. En el ámbito laboral, puedes contar con Marte y Urano, pero no esperes grandes resultados. votar – 7 ️⃣