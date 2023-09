Pamela Prati y Simone Ferrante: Él es el novio modelo de 19 años

Como ahora es imposible esconderse, Pamela Prati ¿Quién estará en el elenco el viernes 22 de septiembre? Como los que aparecen, Decidí hacerlo todo oficial en Instagram. La corista publicó una instantánea tomada por una tercera persona dentro del Coliseo. Los dos de atrás, Simone Ferrante mirando al centro de la plaza, y Pamela Prati sujetándolo por la cintura mientras se gira para mirar a la cámara. No se le ha visto claramente ni se le ha etiquetado, pero es fácilmente identificable después de que se publicaron imágenes recientes. La foto fue publicada el 10 de septiembre. , acompañado de texto en español: “Mi destino es amarte siempre, y espero que siempre estés presente. Mi destino es que tus besos siempre lleguen a mí. Vives siempre en mi cuerpo. Es mi destino amarte”. mucho. Porque esa fue nuestra suerte. “Es mi destino, me estás volviendo loco”.

¿Quién es Simone Ferrante?

—

Simone Ferrante Se trata de un modelo de diecinueve años, originario de la ciudad de Caserta, que trabaja en una agencia de moda y tiene muchos conocidos en el mundo del espectáculo, como confirmó Fanpage.it inmediatamente después de que aparecieran las primeras fotos de la pareja el pasado mes de junio. Según lo que dijo de, Simon y Pamela son pareja desde hace varias semanas y pasarán gran parte de su tiempo libre juntos participando en los numerosos eventos y cenas a los que Pamela Prati ha sido invitada. Sin embargo, la corista no considera a Simone un “game boy”. “Las personas no son juguetes”, decía al semanario, “al final es sólo una cuestión de razón y de enseñar a amarnos unos a otros”. El chico no se pronunció sobre la relación, para Pamela Prati es un punto de inflexión en el amor tras la decepción de Mark Caltagirone.