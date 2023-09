“Después de las pruebas en el hospital, en la tomografía computarizada, hay algo en el hígado, es muy difícil”.

No, ella es una corista y actriz italiana naturalizada venezolana. carolina marconi Conocido por su participación en la cuarta edición de Hermano mayor La séptima edición del reality show VIPHace unos días confesó en las redes sociales que se había sometido a algunas pruebas en el hospital tras vencer el cáncer de mama hace dos años.

a La batalla de Carolina fue larga Quien compartió cada clip difícil y momento de frustración con sus fans. La ex Jevina no ocultó su gran miedo antes de someterse a las pruebas y hoy lamentablemente reveló que le dijeron que tenía que someterse a más pruebas y hacerse más pruebas y hacer… Resonancia magnética con contraste del hígado. Para entender mejor la situación.

“Buenos días amigos ☀️ Pensé mucho antes de publicar este post pero hago lo que siento, siempre digo la verdad también porque ustedes me acompañaron mucho en el momento más difícil de mi vida. Salieron los resultados Mamografía – ultrasonido está bien pero en la tomografía hay algo en mi hígado 🥺 (nunca hay paz) así que voy a tener que hacerme otra resonancia con contraste para ver qué es realmente… por eso desaparecí, era un resfriado ‘tenía miedo, Solo tuve que esperar hasta que me llamen para hacer todo. Ayer cuando me llamó mi oncólogo para decirme que tenía que hacerme esta exploración, no puedo decir lo mucho que me temblaban las piernas, sentí que mi corazón se aceleraba nuevamente y en ese momento todo lo que estaba haciendo de repente ya no importó… Tuve un verdadero desmayo, y todavía son dos malditas semanas con un signo de interrogación ❓ Así que soy una persona preocupada pero ¿qué haré? Romperlo es muy difícil porque es como una escalera de la vida que después de todos los pasos que has dado sabes por un lado que falta el último pero por otro lado puedes tropezar en un segundo… pero Mis miedos no deben ser más fuertes que mi subconsciente, ahora solo pienso en sentirme feliz, trabajo, dibujo, arreglo la casa, el jardín, cocino, mi mente es libre, no tiene sentido quedarse ahí en la cama llorando. . Me dijeron que no publicara nada porque alguien podría decir “yalla”. Creo que los que creen en Dios y creen en Él no le dan importancia a estas cosas. Te comparto todo esto porque espero que dé fuerza y ​​haga que quienes están en las mismas circunstancias se sientan menos solos, así que demos la mano y seamos fuertes, gracias vvb Carolina ❤️🌹