Sangiuliano llegó tarde al evento con Venditti. Cantante: “Él no sabe lo que se perdió”. Ministro: “Fui al Festival de la Unidad sólo para escucharlo”.

Noche antes de los exámenes En 2024 se cumplirá su cuadragésimo aniversario y hoy comenzaron oficialmente las celebraciones en el edificio del Ministerio de Cultura. Un recuerdo fundacional, no sólo por el sitio sino sobre todo porque en el centro de la atención hay una canción, dejando de lado por el momento la belleza indiscutible de cada imagen posible, que se ha convertido en parte de la cultura italiana de manera imborrable, la pura pop que después de 40 años se ha convertido prácticamente en una tradición. Antonello Venditti, autor e intérprete de la obra maestra atemporal, parece decididamente más centrado en otro proyecto muy cercano a su corazón, completamente político, relativo a un proyecto de ley para obtener apoyos concretos, como los que reciben del teatro y el cine, para la música pop italiana. música. “Es – dice – el único arte que no está reconocido por ningún gobierno, y hay que apoyarlo, y el talento no debe quedar en manos de la televisión. Hay que darle prioridad a De Andrè y Geolier, cuando transmiten David di Donatello me siento mal porque la música no tiene nada de gubernamental ni social. No para mí que tengo una gran historia, pero muchos no tendrían una gran historia si no hubiera apoyo político. Renunciaré a todo lo que tengo que decirles sólo para cumplir mi deseo muy simple: que la música pop entre en nuestra constitución, al igual que el deporte, como todas las artes, como el cine y el teatro.

Venditti habla en serio. En colaboración con el abogado Luca Pardo, desarrolló un proyecto para incluir la palabra “música” en la Constitución italiana, “una palabra que faltaba”, y escribió en un documento distribuido a la prensa presente: “En Italia, la música pop era y es todavía va.” La voz es la piedra angular de millones de vidas, pero a día de hoy sigue siendo víctima del prejuicio que la considera un arte secundario, limitado al estatus de “canción”. Sesgo inaceptable e inaceptable, que castiga a los artistas y a toda la cadena de la industria musical. Es la herramienta de cohesión de la nación, y quizás la más fuerte – continúa -. Sin embargo, hasta ahora los espectáculos musicales técnicamente más complejos, a pesar de los ingresos por entradas, no pueden representarse en toda Italia debido a la falta de lugares adecuados para al menos cubrir los costes de los ingresos. Para que la música pop no esté representada en todo el territorio italiano, a menos que los artistas abandonen su proyecto artístico original. Y continúa: “Preferiría que la gente me recuerde por lo que espero que se convierta en canon, y no por todas las canciones que compuse”. Un problema que el cantautor toma. Román lo toma en serio y lo plantea en serio. Abre De hecho, admite con frustración la falta de interés de otros artistas, incluso de su generación, revelando que la comparación con ellos es imposible: “Desafortunadamente, Italy Talents no te permite tener un diálogo profundo, y algunos ni siquiera te permiten eso.” Sienten este problema, ni siquiera saben de qué estamos hablando, y el condicionamiento es tan profundo que sacarlos de su zona de confort es un problema”. Y continúa: “Los chicos como Sangiovanni ya juegan con la vida. tienen la idea del fin, y saben que lo nuevo los superará. Es realmente una fragilidad intelectual que los lleva al suicidio, a la angustia, a no continuar hasta que la experiencia de la libertad vea los fenómenos buenos que los obligan a cambiar. porque tienen que salvarse, no existe una red constitucional que pueda defender la libertad mental, se enfrentan para destrozarse, para ver la música como competición o simplemente como oportunidad, y hoy son dos, San Remo y. En el show de talentos, ¿podemos dejar que la música sea así? Venditti luego se centra en la economía y el valor de la música pop: “Sólo un idiota puede decir que no se puede alimentar con cultura, la música pop alimenta a todos. Lamento hablar de cine, pero él tiene todos los honores y nosotros tenemos todas las cargas. Para mí esto es ridículo. Pagamos el precio de todo el cine italiano, incluso de Rocco Siffredi, que habla por sí mismo. ¿Es esto cultura italiana?

Venditti y Sangiuliano

el Ministro de Cultura Gennaro Sangiuliano Esta mañana era especialmente esperado y el programa lo incluía junto a Antonello Venditti, pero compromisos anteriores le han obligado a llegar considerablemente tarde. Cuando entra en la sala, Venditti ya ha cautivado al público con su versión para piano y acústica de Noche antes de los exámenes Y necesitamos un amigo. Dice: “No sabe lo que se perdió el ministro”. Sangiuliano toma el micrófono y confiesa: “Para escuchar sus canciones cuando era joven, fui a la Festa dell’Unità, algo que nunca hubiera hecho”. Unos minutos de bromas y luego, antes de que los periodistas pudieran aprovechar la oportunidad para discutir con él la libertad que Venditti tantas veces mencionó hoy, tema central del gobierno Meloni en el último período, fue retirado para otros compromisos urgentes. Parece que al cantautor rumano no le gustó especialmente, hasta el punto de que durante la salida el ministro también mencionó una especie de parodia de un paseo que no pasó desapercibida para el público. La prensa volvió a encontrarse con Sangiuliano poco después, en el segundo piso del Ministerio, donde pareció saludar especialmente a Venditti, pero cuando uno de sus colegas se le acercó con una rápida pregunta, él se negó rotundamente, respondiendo: “He Ya hablé, ahora me voy al bar”. Durante la jornada, el único miembro del gobierno Meloni que apoyó a Venditti fue el subsecretario de Cultura, Gianmarco Mazzi, el primero en hablar, dirigiéndose también al 3B del Liceo Visconti de Roma, invitado a asistir a la presentación del proyecto: «Pienso en música cultura, y más hoy en día “En algunos casos asistimos a un empobrecimiento de la parte literaria de nuestras canciones”. La palabra hablada se le ocurrió a mediados de marzo en una entrevista con RTL, cuando asumió un protocolo para las letras de rap. Pero la palabra que Venditti repite más a menudo durante el día es libertad, refiriéndose a los artistas pop y a esta parte de Italia que no puede acoger los mismos conciertos que el norte, con precios de entradas que, según él, “crean clases que son inaceptables y también inaceptables”. relación con este gobierno que – dice A Abre “Parece tener algunos problemas con la libertad, pero – dice – quien extiende primero la mano, gana. El concepto de libertad es muy relativo en comparación con la posición que se adopta, porque la libertad puede afirmarse mediante la violencia pero también mediante la razón. Hay que llegar a la democracia de forma suave, tratando de convencer a quienes no pueden entender lo que significa la libertad de expresión: “Mira amigo, no es así, tomemos un respiro, no estoy contra ti, estoy a tu favor. “Y lo contrario es cierto. Finalmente, el artista se centra en los peligros de la inteligencia artificial: “En nuestro mundo, la inteligencia artificial es la final”. Golpe: el fin de nuestra libertad, el fin de nuestra individualidad. Por eso propongo esta ley que protege la música popular contemporánea, que no tiene derechos, y que no existe “Uno de estos grandes enemigos”. La batalla política de Vendetti continúa y tiene como objetivo el uso de la inteligencia artificial en la música. “Si no abordamos inmediatamente la cuestión de la inteligencia artificial a nivel mundial – afirma – ésta se apoderará de nosotros, de nuestra imagen, de nuestro lenguaje y de nuestro ser, y debemos prestar atención a un mundo que cambia rápidamente”.

