Eva Zanici, amarga confesión póstuma: “No es fácil…” | Todo sucedió en poco tiempo.

Iva Zanicchi admite su decisión: Esto es lo que decidió hacer la famosa cantante, lo que rápidamente cambió su vida.

Es una auténtica fuerza de la naturaleza, Eva Zanici, que a pesar de su edad Siempre se muestra genial en la televisión..

cantante Recientemente cautivó a todos con su actuación excepcional en Io Canto.Es un programa que destaca a los jóvenes talentos.

Zanici era muy joven cuando apareció por primera vez en el mundo de la música. Las mujeres se han convertido en una de las voces más populares.

Siempre golpea al público también. Su personalidad divertida y espontaneidad. Lo que la llevó muchas veces a hacer declaraciones muy controvertidas.

Eva Zanici y el amor eterno de Fausto Pina

En todos estos años de su carrera, Eva Zanici siempre ha tenido un gran amor a su lado: estamos hablando de eso Fausto Peña. Los dos se conocieron en 1987. Crearon una relación tan fuerte que ha resistido el paso del tiempo, las enfermedades y el sufrimiento.

Su amor se mantuvo intacto en el tiempo.Ambos también tuvieron la oportunidad de anunciarse en varias ocasiones. “Hagamos el amor otra vez, porque hacer el amor es bueno para la vida, a cualquier edad. Toda mujer, a cualquier edad, debe gritar amor emocional y físico a su hombre. Fausto y yo somos cercanos desde hace 36 años. Es lindo estar con él, nos estamos divirtiendo, “Dice que lo hago reír y, por otro lado, me agarra del cuello porque es un gran cocinero”.Dijo Zanici.

Eva Zanici: La declaración está en medio de cierta polémica

La pasión del cantante es muy alta, pero tampoco falta el interés por el fitness. De hecho, desde hace algún tiempo el IVA He confiado en los consejos del farmacéutico Alberico Lemme para perder algunos kilos ya. Para recuperar su peso ideal en poco tiempo, Zanici optó por una dieta que ha sido foco de muchas polémicas, y de la que se ha hablado extensamente en varios programas de televisión.

“Ya he perdido siete kilogramos. Sigo una dieta estricta y terrible, pero en dos semanas ya he reducido mi masa grasa. No como pasta en el desayuno como otros. Inmediatamente me advertí contra esto. Como otra cosa. Muchas fresas y mucha “Con la dieta Lemme elimino por completo la sal, lo que cambia los sabores en la mesa”., Iva Zanicchi le dijo a Porta a Porta Añadió: “Para alguien como yo, que come excelente, no es fácil hacer dieta”..