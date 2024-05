Los looks favoritos de la redacción de Vogue Italia de la Met Gala 2024

Diez editores de Vogue Italia revelan sus looks favoritos de la Met Gala 2024

Alerta de spoiler: Somos chicas maduras a las que les gusta soñar. Y (casi) todos nuestros looks favoritos de la Met Gala 2024 tienen algo que ver con esto. ellos los llaman moda oscarPara nosotros es en realidad una especie de maratón. Nos preparamos durante semanas para idear un plan de ataque en el que todo saldrá bien, pero cuando se acerca el famoso “primer lunes de mayo” en la redacción el ambiente se vuelve excitante. Estamos divididos en dos turnos: los que cubren la noche y empiezan a ver la transmisión en vivo antes de medianoche y los que toman el relevo temprano en la mañana, buscando toda la información que aún no se ha filtrado. Es por eso que pasamos casi 24 horas monitoreando cada (pero absolutamente cada) look que llega a la alfombra roja del Met. Después de estudiar los detalles y sentir curiosidad, revelamos quiénes vestían la ropa que hacía latir nuestro corazón.

Zendaya en los archivos de Givenchy

Soy una gran admiradora de Audrey Hepburn y por eso me conmovió tanto ver a Zendaya, un icono moderno, luciendo un tocado que recuerda mucho al que llevaba la actriz en la película de 1964. Mi Bella Dama. Es más, representaba a la perfección la temática del evento con ese inesperado derroche de flores en primer plano. El sombrero fue diseñado por Philip Treacy para Alexander McQueen y fue elegido para un vestido diseñado por John Galliano de la colección Primavera/Verano 1996 de Givenchy titulado La princesa y el guisante. ¡sueño! Laura Tortora, editora de noticias de moda y bodas

El segundo look de Zendaya en la alfombra roja del Met fue una celebración total de la moda de archivo, entre el vestido diseñado por John Galliano para Givenchy en el 96 y el tocado rosa (¡que definitivamente cumple con el código de vestimenta!) diseñado por Philip Treacy. Por Alexander McQueen, 2007. Siempre es agradable ver cómo la ropa del pasado vuelve a brillar en el mundo moderno, y más aún en la Met Gala. Valentina Abate, asistente de noticias de moda

Zendaya lleva un vestido de Alta Costura de Givenchy Primavera/Verano 1996 diseñado por John Galliano Gilbert Flores/Getty Images

Chioma Club en Burberry

Una de las cosas que siempre me ha encantado de la Met Gala es ver las interpretaciones del tema por parte de los editores de Vogue. Tal vez sea porque cuando trabajaba como editora de moda en Nueva York con Virginia Smith, éramos responsables de asesorar a colegas de diferentes departamentos sobre los mejores looks para la noche, así como innumerables conjuntos de celebridades. Hoy elegí el look de Chioma Nnadi, la nueva directora de contenido de British Vogue, por su elegante look de Burberry en amarillo brillante. Al lucir un vestido de diseñador inglés, Chioma se convierte en la embajadora perfecta de su país. Además, este color me parece sofisticado y perfecto para el comienzo de la primavera: su apariencia es nítida, como todos los pasteles, pero con mucho carácter. Francesca Ragazzi, jefa de contenido editorial