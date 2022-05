Alfonso Signorini, famoso ex nombre revelado: ¿Sabes quién es?

Hace un tiempo circularon interesantes rumores sobre Alfonso Signorini y su supuesto exnovio. Ha habido mucha discusión sobre este tema, pero los participantes no han recibido ninguna confirmación directamente. Pero, ¿quién podría ser este hombre misterioso? Con quienes compartieron felicidad el famoso director de orquesta gran hermano vip? Como muchos saben, Alfonso Signorini es uno de los rostros más famosos del panorama televisivo italiano. Conocido como el “Rey del Chisme”, Signorini fue el director de la famosa revista de chismes durante muchos años. desde estaba en la cima gran hermano vip, donde demuestra su tremendo talento para reconocer aquellos rostros que pueden funcionar y que pueden crear ciertas dinámicas dentro del reality show, que son capaces de enganchar a la audiencia al punto de lograr ratings muy altos. Ahora todos conocen la orientación sexual de Alfonso Signorini, pero pocos saben que el conductor pasó por una situación completamente diferente antes de salir del armario. Habla con Giacomo Urtis durante novia vip Condujo a una revelación sin precedentes.

De hecho, Urtis reveló que vivía con una mujer antes de darse cuenta de que ese no era su camino hacia la felicidad. Urtis estaba tan enamorado que no tenía ojos para nadie más, pero luego surgió una nueva conciencia. Tras escuchar la historia, Alfonso Signorini reveló que vivió un período muy similar en su vida. “Yo también viví 7 años con una chica como tú, estuve profundamente enamorado de ella, pero durante estos 7 años recuerdo mucho amor pero también muchas canas, todos los días era igual, no tenía clímax emocional y senti dentro de mi que algo andaba mal”. A través de su relato, Alfonso Signorini quiso explicar lo difícil que fue vivir una situación así. En definitiva, el conductor del tren se dio cuenta más tarde de que no le atraían las mujeres, sino que le interesaban las personas de su mismo género, por lo que prefería dedicarse únicamente a los hombres desde el punto de vista sentimental. Al líder de la banda también se le atribuye haber coqueteado con figuras influyentes del mundo del entretenimiento en los últimos años.

En particular, según donapopEn el pasado, Alfonso Signorini parece haber tenido una aventura con un rostro perteneciente a la pantalla chica, muy conocido y querido en Italia, entre otras cosas. Hablamos de Cristiano Malgoglio, que también es abiertamente gay. Los dos se conocen desde hace mucho tiempo. Y cuando Cristiano se convirtió en rival de novia vip, reveló a uno de sus compañeros de cuarto que estaba coqueteando con la conductora. Por supuesto, esto despertó la increíble curiosidad de todos los televidentes de reality. Tras la inesperada confesión de Cristiano Malgoglio, Alfonso Signorini hizo un comentario para dejarlo todo claro. “¡Malgy, no sabes mantener a cecio en la boca hasta que pagas! Nos prometimos antes de entrar a la Casa de la Gf Vip que te callarías al respecto”.

