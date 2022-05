Porque no le fue bien entre los cero puntos del jurado y la frialdad del televoto- Corriere.it

desde andrea lafranci

La capacidad de involucrar a los artistas pesa mucho en el análisis de voces y se culpa a la pareja de la situación separada

Las cosas no iban bien en Italia, Ya era oficial para Mahmoud y Blanco o el disfrazado aquiles lauro Compite por San Marino. Lauro no llegó a semifinales Por Eurovisión, 14º de 17: Le fue mal a ambos jurados (13, sólo 12 puntos de Bélgica, migajas de Rumanía, Polonia y Finlandia) y 12º en TV sin ciertos topes.

La pareja ganadora del Festival de Sanremo No se pudo hacer el stent Y repetir el éxito italiano de Menskin en la última versión. No estamos aquí para ganar. En 2019 quedé en segundo lugar y gracias a esta experiencia realicé mi primera gira europea, recuerda estos días Mahmoud. Sin embargo, las casas de apuestas les dieron entre los favoritos: en las primeras semanas de acercamiento Justo detrás de Ucrania Ligeramente” en declive en los últimos días.

en Clasificación general establecida en sexto lugar

. Una interpretación inexacta de la final no afectó el voto del jurado. Los expertos se reúnen y votan durante el ensayo general del día anterior. Italia tuvo 12 puntos, el máximo, solo de Albania y Eslovenia. Ponemos a Montenegro, España, Azerbaiyán, Georgia, Estonia y Armenia en segundo lugar. Los escalofríos no son muy populares en Alemania, Portugal, Serbia y Francia.todavía puede estar envenenado por la derrota del año pasado, cuando También intentaron excluir a Minskin – También parece ser de interés directo para el presidente Macron, el anfitrión histórico del Consejo Económico y Social francés admitió a la BBC – acusando Damián David, vocalista de la banda, que esnifaba cocaína en vivo: ellos Punto Cero. No es gratificante, pero los franceses llegaron penúltimamente.