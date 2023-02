Rompí el IC *** ni … “VIDEO

Mauricio CostanzoDulce devoción fiorello durante un bucle Rai2 en vivo. Esta mañana hubo público para eventos especiales en Via Asiago, a pesar de la programación: cerca de 500 personas, debido a la presencia del cantautor rumano Ultimo. Pero el anillo se lo dedicó el maestro a Costanzo, el día del funeral del periodista tras su desaparición el viernes.









Costanzo, hermosa dedicatoria a Fiorello





“Hola, Maurizio”, dijo Fiorello al comienzo del episodio, “sabes que llevo tres días pensando en lo que voy a decir de ti, sin ser frívolo, redundante o ignorante… Ellos Llevo tres días hablando de ti, diciendo cosas maravillosas de ti, del gran hombre que fuiste, de cómo revolucionaste la televisión y de cómo cambiaste la vida de tantas personas que hacemos este trabajo, yo primero. Así que también quería ser gracioso, porque sé cuánto te gusta reír.».

«¿Cuánto hicimos juntos? Lo hicimos todo, hicimos The Blues Brothers, y yo te hice cha-cha-cha, fingiendo tocar el saxofón; Nos reíamos de cosas que no significaban nada para los demás, pero nos reíamos de cosas tontas. Y ahora estoy aquí para actuar, y hoy quiero darte el espectáculo más divertido de todos. Quiero saludarlos cantando, obviamente “Se telefonea” que cantaron de mil maneras estos días».

«¿Pero recuerdas cómo te lo dije? “Cosas que no puedo hacer, nadie más puede”. la cantaré acompañada de un maestro cremonese a la guitarra, la haré por ti, por María, por tus hijos, Gabriel, Camila, Saverio; Para decirle, “Gracias, Sr. Costanzo”. ¿Recuerdas que así es como solía llamarte? Entonces un día me dijiste: “Mo me rompí los testículos con el Sr. Costanzo, Maurizio me llamó”. Adiós, Maurizio”, concluyó Fiorello con sus iniciales. Espectáculo de Maurizio Costanzo.







Varias veces en el episodio, Fiorello menciona a Costanzo, como cuando dice que el periodista le explicó el motivo de “ninguna negación por correo electrónico: ¡porque con la negación hablas dos veces!”. No faltó la actualidad política con felicitaciones al nuevo Secretario del Partido Demócrata, Eli Shlain. En el que Fiorello, naturalmente, no perdió la ironía con el “descubrimiento” de la mochila que Schlein había perdido en el tren. Dentro de un maniquí lleno de alfileres con la cara del “rival” Bonaccini. El episodio terminó con un dueto entre Ultimo y Fiorello sobre las notas de las canciones. Eros Ramazzotti Y en un último adiós a Costanzo: “Este episodio está entera y completamente dedicado a Maurizio Costanzo”.

Última actualización: lunes, 27 de febrero de 2023, 09:40



