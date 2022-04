LDA o Nunzio, ¿quién eliminó a Amici 2022? / ¡Zerbie fuera!

Es hora de saber quién fue eliminado. Tarde del sexto día de Amici 21. Al final de las últimas ofertas de LDA y Nunzio, todos se van a casa esperando la habitual llamada a la acción de Maria de Filippi. Los dos expuestos se enfrentan primero y Nunzio admite que aún estaría feliz de enfrentarse a él. “Hice lo mejor que pude, no pude ir más lejos aquí”, admite Nunzio, dándose cuenta de su potencial y el hecho de que no comenzó su viaje en septiembre como los demás. Por otro lado, la LDA está desconsolada: “El problema es que si no salgo hoy, saldré la próxima. Hoy me olvidé de todas las palabras”. resultado de la votación del jurado que ella decidió descalificar esta noche, A pesar de los sentimientos y expectativas, ella es LDA. Eliminada de la tarde de la sexta jornada de Amici 21. (Actualización de Ana Montesano)

Nunzio grita por Amici 21 / Se salva contra LDA pero impugna veredicto: ‘Injusto’

Darío está a salvo en la boleta: El desafío entre LDA y Nunzio

La votación final jugada por tres está siendo cuestionada antes de que los dos sean juzgados en riesgo. El primero en actuar es Embajador en coreografía elegante y dinámica; Seguir LDA Quien interpreta en su canción titulada “Sorry”. Por último, galería Darío Al ritmo de la banda sonora de La La Land. Este último espectáculo no deja dudas al jurado que salva al mismísimo Darío. Entonces, son LDA y Nunzio en particular los que luchan por todo: las últimas funciones antes de irse a casa para ver cuál de ellos debe abandonar la Escuela Amici 21. copa de la vida para la bailarina pero el cielo siempre es más azul para la cantante es el último de los dos espectáculos en el escenario Amici 21. (Actualizado por Anna Montesano)

Amici 21, LDA descartado en Nunzio Tear Control Panels / “Luca ya no está”

Dario termina en la boleta pero…

La tercera ronda de Noche de Amici 2022 Terminó con la segunda victoria consecutiva de Celentano y Zerbi, esta vez sobre Pepparini y Bettenelli que continúan con su mala racha. El equipo aún no logra ganar y ve que los dos últimos elementos restantes van a la boleta: Darío y los Alpes. el primero actúa en una coreografía influyente sobre las notas de Lucio Dalla; Por otro lado, el cantante trae al escenario uno de sus trabajos inéditos, Millevoci.

El jurado tiene un trabajo para salvar a uno y dejar que el otro vaya a la votación final: al final de la votación, es Darío quien termina por segunda vez consecutiva en riesgo de descalificación. La bailarina de Pipparini tendrá que chocar con LDA y Nunzio. (Actualizado por Anna Montesano)

LDA expulsada de Amici 21 / Golpeado sorpresivamente por Nunzio: “Cierto, ya no soy yo”

Nunzio acaba votando en contra de la LDA

La segunda ronda de Tarde del sexto día de Amici 21 Termina con la victoria del equipo Zerbe y Celentano sobre el equipo de Kocarini y Todaro. Así, dos bailarines, Serena y Nunzio, y el cantante Alex, acaban en la papeleta. Los tres actúan ante el jurado y descubren que la primera en escapar esta vez es Serena. La votación continúa para salvar a Alex. Entonces es Nunzio quien termina en la segunda ronda en la segunda ronda. Esperándolo ya está LDA en eliminación temporal. Sin embargo, falta una tercera eliminatoria con una tercera descartada temporalmente: esta vez será el equipo de Peparini y Pettinelli el que arriesgue un pupilo. (Actualizado por Anna Montesano)

Nunzio y LDA en la Boleta Amici 2022

hasta el Velada del 6 de Amici 2022 Estará marcado por una votación final que conducirá a la descalificación del alumno. Desde la semana pasada, los Amici 2022 eliminados ya no son dos por episodio sino uno solo. Esto volverá a suceder esta noche ya que, según los avances, se llegará al final del episodio con tres jugadores temporales listos para competir para permanecer en el juego. Esto significa que cada eliminatoria tendrá una descalificación temporal para un total de tres alumnos en riesgo. Así, el desafío final habitual para Amici 21 en el escenario serían tres, luego un estudiante en peligro sería rescatado por el jurado y solo dos se jugarían el lugar.

Nunzio, Darío y LDA Estos son los tres nombres que terminarán en riesgo de descalificación la noche del 6º Amici 2022. Tres nombres no son del todo nuevos en la papeleta: Nunzio es alumno de Raimundo Todaro y ya se ha enfrentado a varias papeletas hasta el momento; Dario es pupilo de Veronica Piparini, salvo la cabellera de la semana pasada contra Carola. LDA, el alumno del zerby, es la única nueva entrada en la votación final. Pero, ¿cuál de ellos tendrá que dejar Talent esta noche?

LDA o Nunzio, que fue eliminado en la tarde del 21 Amici

Empecemos diciendo que según los avances, el primero en salvarse esta vez es Dario. LDA y Nunzio Entonces ellos son los estudiantes en la boleta final de Amici 21. Una vez más la descalificación se revelará en casa, al final del episodio. Al final de las eliminatorias, todos los alumnos serán enviados a casa y allí Maria de Filippi se acercará al final de la votación del jurado para anunciar el nombre del octavo eliminado de la noche del 21 Amici. ¿Pero entre los dos estudiantes tuve que dejar la escuela y competir? Según las reseñas de VicolodelleNews, parece haber Abandonaron la Escuela Amici 21 En esta sexta noche fue Nunzio. Así Raimundo Todaro perdió a su bailarín latino, quedando en competencia solo con Serena.

© Reproducción reservada