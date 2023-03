Nadia Rinaldi, cirugía de mamas y drama: “Se ha reabierto todo”

tiempo de confesión un historias italianas. En el episodio del jueves 9 de marzo, transmitido por Rai 1, Leonor Daniel Ha vuelto a hablar de cirugía plástica. La ocasión fue la historia que vivió Carmela. Muchos invitados en el estudio. Entre esos nadia rinaldi. Ella misma, según confesión, arriesgó su vida tras una operación de reducción. “Me han reducido los pechos pero me han quitado mucha piel…”. Pero la actriz no tuvo tiempo de terminar cuando inmediatamente hizo una pausa: “Eso no te lo he dicho antes porque no es algo agradable”.

Luego continuó: “Soy yo reabrir el pecho… Me miré al espejo hasta que vi…”. Nuevamente, la emoción se hizo tan dominante, que el presentador tuvo que intervenir: “¿Qué viste?”. glándulas? “.” Glándulas no, – respondió Rinaldi, – Vi prótesis. Mi cicatriz se ha vuelto a abrir por completo, estoy empezando a perder líquido y Me arriesgué a entrar en septicemia.“.

La operación llegó en 2014 después de perder peso: “Probablemente me pusieron una prótesis que era demasiado grande y no estaba hecha por la piel”. Nadia admitió que escuchó una especie de “crack” cuando se abrió la cicatriz: “Estaba en la cama. Me levanté para ir al baño y me di cuenta de que estaba goteando líquido por todos lados. Me operaron enseguida y me quitaron todas las prótesis y durante un año y medio me quede sin senos“.