Francesca Fagnani actuó como gancho

Paola Turci se dijo a sí misma en un bucle Cattelan está aquí esta noche Se emite el miércoles 8 de marzo. El artista explicó que no le gusta especialmente hablar de su personalidad Vida privada. Sin embargo, él mismo estuvo de acuerdo con la sugerencia. Matrimonio con Francesca Pascal. Ella reveló cómo se conocieron y lo molestos que estaban por la excesiva atención de los medios.

En primer lugar, Paola Turci explicó que no fue fácil para ella lidiar con la excesiva exposición mediática. Aunque quería vivir su relación con Francesca Pascal en la más estricta confidencialidad, también fue acusada de querer hacer alarde de su vida privada. Nada más lejos de la realidad:

Lo que más sufrí en estos años de atención no deseada fue leer: “¿Pero por qué quieres mostrarte tanto?”. Era todo lo contrario, eran los otros los que tenían tantas ganas de investigar, de comprender, de ver, de conocer, de enmarcar, de retratar. Para nosotros no existía tal voluntad. Pero aunque fuera Mario Rossi, lo hubiera sido para mí. Me cuesta hablar de mis historias y del amor que me preocupa.

Por primera vez, rompió con Francesca Pascal. Cuenta cómo la conoció. El primer encuentro tuvo lugar en su concierto, y su actual esposa es fan suya. Sin embargo, Francesca Fagnani también jugó un papel inesperado en esta historia de amor:

Francesca era fan. Nos conocimos en uno de mis conciertos. Sin embargo, debo admitir una cosa. Francesca Vagnani, a su pesar, era un gancho. Entrevistó a Francesca Pascal para Il Fatto Quotidiano. Leí esa entrevista, hablando de hace tres años, y me impactó. Francesca no estaba en mi radar, entre otras cosas pensé que Francesca Pascal era otra persona, su vocera, porque no aparecía mucho. Cuando leí esa entrevista y vi la foto, pensé: “Ella también es hermosa e inteligente”. Después de eso, supe que iba al concierto en Turín. Sabía que estaba allí y estaba tan confundido. Subí al escenario del Coliseo de Turín y se fue la electricidad. No sabía qué hacer, pero me dije a mí mismo: “Ahora no puedo engañarme a mí mismo frente a ella y frente a todos”. Tuvimos un concierto de cinco minutos sin sonido, luego lo retiraron.