“Nos gustaría volver a la radiodifusión, pero no queremos mendigar nada”.

Mauro Vitini y Lisa Balogan Se conocieron en un programa de citas. hombres y mujeres Su sueño de amor culminó el 14 de julio de 2021 cuando los dos ex campeones decidieron tomar el trono. Él se casó.

uno de mauro y lisa Definitivamente es una de las historias de amor que aman a los espectadores del programa. María de Felipe A ellos les encantó y en Instagram Live con friálovexpresó cierto pesar por no haber sido invitado nuevamente al estudio del programa de citas y, con motivo de su boda, publicó un videoclip en el sitio web oficial.

“No me gustó que no nos llamaran en septiembre para hablar sobre la boda; lo esperábamos”, dijo Lisa. “Me gustaría volver al programa y contar un poco de nuestra historia, y también “Para ser como, seis años no es mucho y sería bueno que nos lo dijeran. Hagamos un pequeño pedido “Para María, el video que nos hicieron fue hermoso. Se los agradecemos mucho. No me gusta Ruego por la atención de alguien, si quiere contactarnos… nos llaman dos o tres veces al día, y son muy amables.”