Can Yaman y el atentado en Civita Castellana, insulto al comerciante que denunció: “Vende cosas asquerosas”

Delitos en las redes sociales

El caso es que ahora, tras la denuncia, no se dice nada más en Civita Castellana, mientras Mme. Bárbara Él era Dirigido en socialY también fan del actor turco: “Enhorabuena por tu comportamiento respetuoso hacia el trabajo de los demás – la acusa Paula en Instagram -”. Le pidieron varias veces que bajara el volumen de la música, cortésmente, pero ella no hizo nada, obviamente quería comenzar toda esta pelea”. Otra fan, Federica, escribió: “Si necesita 5… Minutos de fama Puede hacerlo sin manchar el nombre de personas “nobles”, honestas y puras de corazón. Luego muchos otros comentarios mucho mas. violento“Con el cigarrillo entre los dedos – comenta Manuela sobre las fotos del tendero – aparte de que en las tiendas no se puede fumar, sabes que Huele a humo ellos tendrán esos ropa“. Y Mima de nuevo: «El vende Puré de patatas cosas asquerosas». “Cosas”, responde Christina. Mercados usados». Abajo insisten: “Querida señora, ¿las cosas van mal? Quiere ganar algo de dinero presentando programas de entrevistas.” O: “Señora, primero debe aprender a educarse y respetar el trabajo de los demás; según Recuerde que malo Pudo haber sido antes o después contando». Por último, Maddalena: “Hay otras maneras de hacer publicidad, y esta es la menos adecuada, ya que no conducirá a nada, salvo quizás a una publicidad negativa”.