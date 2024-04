Sin hijos y sin marca, Ferragni desaparece de las redes sociales

La familia Ferragnez se volvió cada vez más distante. Fedez Y Chiara Ferragni Pasaron el fin de semana de Pascua separados, a miles de kilómetros de distancia el uno del otro. De hecho, la influencer viajó a Dubái con sus hijos y familia de origen, mientras que Fedez prefirió unas vacaciones en las ostentosas montañas, entre finos vinos y autos de lujo. Pero los dos niños, Vittoria y León, no tuvieron tiempo de regresar a Italia cuando su padre los llevó a otro viaje al otro lado del mundo. Solías amarme. Un viaje que añora Fedez, quien no ocultó en los días previos que sentía un fuerte anhelo por sus hijos.

¿Y Chiara Ferragni? Sus huellas se perdieron a su regreso de Dubái. No se permiten historias ni publicaciones para el influencer que no se haya comunicado con sus seguidores en ninguna plataforma durante 4 días. también cableDonde prometió asistir e interactuar con sus más fieles seguidores, fue abandonado, tal vez porque no alcanzó la cantidad de seguidores que esperaba. Pero más allá de eso, el influencer parece hacer precisamente eso. Sin hijos No tiene condiciones para la creación de nuevos contenidos. ¿Será posible que la emprendedora digital con más de 29 millones de seguidores no sepa cómo llenar sus redes sociales sin sus hijos? Desde su llegada a Instagram, y mucho antes de la espera de León, Ferragni ha compartido consejos de moda, a menudo patrocinados, con sus seguidores. Bolsos, ropa, joyas, zapatos: su perfil era un escaparate de lujo.

Pero a partir de Panduro Gate, las marcas se distanciaron de su imagen y retiraron contratos. ¿Qué le queda a Chiara Ferragni? Sólo sus restos imagenEn gran medida, si no completamente, compromiso. El acuerdo implícito de confianza entre seguidores e influencers quedó destruido en el caso Balocco, dejando a Ferragni con una base de seguidores muy baja y “explotable”, ciertamente inferior a los 29 millones de seguidores nominales que se pueden leer en el perfil. Sin niños a los que “utilizar” para generar simpatía, sin una marca que utilizar con fines lucrativos y con su imagen en su punto más bajo, Ferragni se encuentra en un enorme vacío, como lo demuestra su ausencia.



Debe encontrar el coraje y la fuerza para hacerlo. Reinvéntate a ti mismode ir más allá de lo que siempre ha sido si no quiere seguir ahogándose sin reaccionar.