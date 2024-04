Harry regresa a Londres el 8 de mayo y William lo invita a él y a sus hijos (pero Meghan dice que no). Y podrá conocer a Charles y Kate Middleton.

El regreso del hijo pródigo. El Príncipe Harry regresará al Reino Unido en mayo para conmemorar el décimo aniversario de los Juegos Invictus y hay mucha expectación en torno a su visita. Tras las noticias sobre la salud de su padre, el rey Carlos, y su cuñada, Kate Middleton, Harry y Meghan han regresado a la familia real. Pero, ¿serán suficientes sus mensajes de pronta recuperación para lograr la paz?

Kate Middleton 'obligada' a revelar su tumor: Alguien llamó al Palacio de Kensington amenazando con publicar el diagnóstico

¿Qué hará Harry en Londres?

El duque de Sussex pronunciará un discurso especial en el servicio oficial de aniversario en la Catedral de San Pablo el 8 de mayo. Según el Daily Mail, Meghan Markle también figura actualmente como “invitada” al evento, lo que significa que la esposa del príncipe regresará a Londres (posiblemente con sus hijos). Aunque el nombre de Meghan aún está “pendiente de confirmación”. Sin embargo, todavía no hay planes oficiales para que Harry visite potencialmente a algunos de sus familiares durante su visita a Londres.

Invitar a William y Kate

En este caso, William y Kate harán todo lo posible para poner fin a la disputa familiar con Harry y Meghan. Según el experto real Tom Quinn, el Príncipe y la Princesa de Gales quieren resolver su tensa relación con el Duque y la Duquesa de Sussex invitándolos a traer a sus hijos Archie y Lilibet a una visita al Reino Unido. Sin embargo, según los informes, Meghan se puso firme y se negó. “William y Kate – dijo Quinn – pidieron a Meghan y Harry que trajeran a los niños y hicieran las paces, pero fue en vano: no hay posibilidad por el momento de que Meghan traiga a los niños al Reino Unido”. El tabloide británico informa que los Sussex criticaron a sus familiares en sus documentales de Netflix, así como en su impresionante entrevista con Oprah Winfrey. Harry también hizo una serie de acusaciones contra su hermano y su cuñada en sus memorias Sparè, en las que habló de una acalorada discusión entre él y William, durante la cual el Príncipe de Gales supuestamente llamó a Meghan “difícil” y “grosera”. ” » Y “agresión”. Según Harry, en la misma ocasión, su hermano “lo agarró por el cuello y me arrojó al suelo”. Archie y Lilibet viven con sus padres en California y pasan muy poco tiempo con la familia real. Los hijos de Harry y Meghan pudieron conocer a miembros de la familia real durante el jubileo de platino de la difunta reina Isabel II, pero no pudieron verla por última vez antes de su muerte.

¿Harry conocerá a Carlo?

Las relaciones entre los duques de Sussex y el resto de la familia real son muy tensas, pero la enfermedad del rey Carlos III y Kate Middleton ha cambiado las cartas sobre la mesa. Y Harry quiere conocerlos. La última visita del Príncipe Harry al Reino Unido se produjo pocos días después de que se anunciara el diagnóstico de cáncer de su padre. En aquella ocasión, los tabloides ingleses aseguraron que no vio a Kate ni a William, con quienes las relaciones (a pesar de todo) seguían tensas.

