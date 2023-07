“Mi ex-señora necesita”

Un rincón oscuro en una vida llena de luz, éxitos, hablamos de su desaparición Jelenia Carisigran hija al baño, que tuvo lugar en 1994 en Nueva Orleans. El cantante de violonchelo San Marco volvió a la historia en una entrevista con Eva 3000 y reveló una historia de fondo inquietante. Silvio Berlusconi, quien falleció el 12 de junio de este pasado. Carisi cuenta cómo Berlusconi estuvo a su lado en esos momentos de dolor: “Era un hombre muy generoso, y sabía que podía contar con él. Nunca olvidaré cuando me llamó después de la desaparición de Yelenia -como relata Carisi- y me preguntó si necesitaba su avión privado para viajar. Berlusconi estaba muy cerca de mí en ese momento”.

Afortunadamente, la vida de Al Bano, luego de este trágico evento, siempre estuvo llena de su familia, sus pasiones y su trabajo. Y la cantante, en otra entrevista, soltó esta vez RepúblicaAdmitió su intención de volver a las carreras SanremoLuego en la edición anterior Amadeo Elígelo como súper invitado con Gianni Morandi Y Massimo Ranieri: “Todos tenemos un defecto, tomé Sanremite cuando tenía 10 años y nunca se fue. Ya tenía una canción lista del año pasado, pero luego, cuando Amadeus me ofreció ir como súper invitado con Morandi y Ranieri, no pude rechazar la invitación. Era una idea que tenía desde 1996, luego se materializó y se convirtió en un gran éxito, pero me encanta la competencia y San Remo es la competencia”.

Cabe recordar que ha participado en el evento 15 veces, 10 como solista y 5 en pareja con su exesposa. poder de romina. En cuanto al director artístico, solo hay elogios para Amadeus de Al Bano: “La persona perfecta para el papel, devolvió el festival a su antigua gloria. el pieles de muni Surgió de su idea y muchas otras ideas son creación suya, así que Amadeus es bienvenido. También me gustaría verte en el escenario de Ariston. Pablo Bonolis“.

Más molesto, finalmente, cuando se trata de las eternas habladurías de su familia y del triángulo Carrisi-Power-Lecciso: “Basta ya de cuentos gestión de trío! En mi familia nunca existió la palabra divorcio -la cantante polinesia se encogió de hombros- yo fui la primera en divorciarme, porque tuve que aceptar las necesidades de mi ex mujer (Romina Power, Sr. Dr.) que sintió la necesidad de irse y tomar todas sus decisiones, santo, pero no estaba de acuerdo con ella. Como dijo Voltaire, no comparto tus pensamientos, pero haré todo lo posible para que te des cuenta de ellos. Nunca rompería una familia, – continúa Al Bano, – pero respeto todas las elecciones de Romina, incluida la decisión de romper el dúo, y no solo cantar. Hoy, si la gente quiere que Romina y yo cantemos juntos, lo hago con gusto, mientras Loredana Lecheso ella es mi pareja Vivo con ella y me dio dos hijos más. Los periódicos tienen que crear chismes y lo hacen escribiendo tonterías. Romina es la madre de mis hijos y siempre tendrá todo mi respeto, Loridana y yo estamos juntas desde el 2001, viviendo bajo el mismo techo y formando una familia juntas. basta con esos chismes de bar“.