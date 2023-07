Can Yaman, Twist: “Estoy emocionado”

Can Yaman revela a todos sus seguidores en las redes sociales, y aparece nuevamente junto a él. esta emocionado

Can Yaman es cada vez más popular en Italia Y sin duda uno de los hombres más buscados del momento. Debido a esto, todos quieren saber algo sobre su vida amorosa.

De hecho, el actor turco mantuvo una relación muy seria con Dilita Lotta, que lamentablemente terminó prematuramente y Después de esa historia, no se sabe nada de él..

Hace un tiempo hubo rumores sobre su posible relación con Francesca Chelmey lo cual no ha sido confirmado por ninguno de ellos.

en los últimos días, Can Yaman dijo que estaba muy emocionado. E hizo una declaración que nadie esperaba escuchar.

Can Yaman a su lado revela: “Estoy emocionado”

Can Yaman con Francesca Chillemi anuncia la llegada de la segunda temporada de Viola comes il Mare, La novela de éxito de Mediaset el año pasado. El elenco principal grabó un video de Instagram en el que confirmó el inicio de la filmación en una linda mordaza. “Estoy emocionado”, pudo decirle Yaman a su colega en la publicación.

Al comentar sobre la publicación, el actor turco escribió: “La primera temporada siempre tendrá un lugar especial en mi corazón por muchas razones y fue una experiencia única. El rodaje de la segunda temporada comienza hoy ¡Y las emociones, el color y la emoción que percibiste, indican que todo será maravilloso! Somos un montón de bombas, ¡vamos chicos! Buena suerte a todos nosotros.” Todos esperan ansiosamente esta segunda temporada. No pueden esperar a escuchar cómo va la historia. de los dos héroes.

La tableta de Yaman puede ser sobre su relación con el éxito

Durante una entrevista con Silvia Tuvanen, Yaman puede hablar sobre su relación con el éxito. El niño dijo: Yo era decidido y ambicioso. yo era un nerd Practicaba deportes, y el desarrollo mental y físico iban de la mano. Luego me licencié en Derecho.. Si hubiera empezado a actuar sin terminar mis estudios, que me daban seguridad, me hubiera sentido vacío”.

Afortunadamente, admitió que ha madurado mucho con el tiempo y puede manejar mucho más el éxito hoy. Él dijo:No me gusta hablar de eso, parezco paranoico.. Has absorbido popularidad, cuando la absorbes te vuelves más maduro. Incluso los episodios locos enriquecen tu personalidad, sabes cómo reaccionar. al final, Aprende a ser agradecidoLa vida me ha dado muchas oportunidades.