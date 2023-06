“Soy feliz, lo amo”, le dice.

Cuando las indiscreciones entre historia de amor Mónica Bellucci y Tim Burton Muchos gritaron a la “pareja dispareja”, una de esas que definitivamente no esperarías. Sin embargo, parece que nuestra famosa actriz y directora va en serio: de este “amor a primera vista” nacerá una historia maravillosa y las palabras de Bellucci, en su última entrevista con en franciaTodos parecen ser iguales Declaración de amor para el nuevo socio.

Monica Bellucci, la declaración de amor de Tim Burton

Para desencadenar la indiscreción de la historia entre Monica Bellucci y Tim Burton fue Partido de París quien en febrero pasado puso una foto de la improbable pareja en la portada. La actriz y el director estaban uno al lado del otro, tomados del brazo y Se notaba que había cierto sentimiento entre ellos..

La revista francesa también reveló más detalles sobre los dos amantes. Empezando por que no fue un simple flirteo, fue un amor intenso que desembocó en un auténtico relámpago: “Con absoluta discreción, Tim Burton y Monica Bellucci Se conocieron y no se separaron – leer en el artículo -. Durante los últimos cuatro meses, el estadounidense de 64 años y el italiano de 58 años se conocieron lejos de miradas indiscretas, antes de que finalmente se revelara su amor. Una relación que se remonta a su encuentro en Francia, el pasado mes de octubre, con motivo del Festival de Cine Lumiere de Lyon.

Sellado en el más absoluto secreto, Bellucci nunca confirmó lo que estaba escrito, pero ahora sus palabras son un en francia Disfruta todo el aire de ser tu primera verdadera declaración de amor hacia una nueva pareja: “Lo que te puedo decir es que Estoy muy feliz Para conocer a un hombre en primer lugar. Es uno de esos encuentros que rara vez suceden en la vida – explicó en la entrevista que tuvo lugar la víspera del rodaje escarabajo 2Dirigida por el propio Burton. Conozco al chico, me gusta, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura. amo a tim. Y tengo un gran respeto por Tim Burton”.

Monica Bellucci es hermosa a los 58 años, pero la apariencia no convence

No hay palabras para describir la belleza de Monica Bellucci que no ha perdido ni un ápice de su encanto innato a los 58 años. Han pasado muchos años desde que nos dejó boquiabiertos con el mítico anuncio de Dolce and Gabbana, con el rostro lleno de arrugas. y hoy su mirada esta en una mujer maduro y perceptivoa una madre entregada a su guapísima hija Diva Castle -que cada vez se parece más a ella- ya una profesional que ha sabido elegir cuidadosamente el rumbo que le ha dado a su carrera.

Si a todo esto le sumamos un gusto por la moda impecable, se acabó el juego. La única excepción fue Minor “resbalones” En el desfile de Jacquemus celebrado en los magníficos jardines de Versalles: la actriz lució para la ocasión un maxi traje de lino color ciruela (es muy fan de las chaquetas y de los looks masculinos), pero El Tibau cruzado no acabó de convencer. Hombreras y mangas exageradas, acordes a algún “mal corte” o simplemente una talla más grande que nuestra diva.

Pero al final, Mónica siempre es Mónica, con su clase impecable. Aunque por una vez decidas darte un capricho con estilismos más cómodos y menos sensuales.