Rai deja de invitar a Francesca Fagnani – Corriere.it

La invitación de Vagnani a Fedez Llegó el pasado mes de febrero, cuando el rapero estaba ocupado con el Festival de San Remo. En ese tiempo, musgo salvajeel podcast del cantante y su (ex) amigo Luis Salle, creador de contenidos y YouTuber (que abandonó el proyecto en marzo de este año), “se mudó” a Riviera, donde acudió durante el concurso de canto transmitido a las 6.45. h en Rai2 y a partir de las 19 h en el canal RaiPlay. entre los invitados Francesca Fagnani también estuvo presente en el estudio. Fedez le preguntó a la periodista y presentadora a quién quería entrevistar. “Lo eres, pero en realidad nunca me dijiste que no”, respondió Vagnani. Me dijiste: “Veamos”. “Cuando vayas a Bellevue – respondió Fedez – No puedes salir bien de esto.». Luego un giro: Fedez lo hizo retrocediendo Aprobación Involucrado Digamos.

No solo. En vivo desde el crucero Costa Esmeralda, Fedez atacó duramente a dos políticos italianos, el viceministro de Infraestructuras Galeazzo Bignamique tiene Mostró (y rompió) una foto con uniforme nazi.Durante una ceremonia en 2005, la ministra de Familia, Maternidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Rossella, citó en su estilo libre las siguientes líneas: “Lamentablemente el aborto es un derecho. Yo no dije eso, dijo un ministro. A veces también escupo tonterías a los cuatro vientos, pero no lo hago a costa de los contribuyentes.” El cantante se refería a las palabras del ministro, invitado al programa. “Hoy es otro día”. Durante la entrevista, la locutora Serena Bortoni preguntó a Rocella: “¿El aborto es parte de la libertad de las mujeres?” la respuesta: “Lamentablemente sí, lamentablemente sí, esto no es algo bueno.. No lo consideraba algo bueno ni siquiera cuando luchaba por la ley. 194 Buena ley, ley muy equilibrada. Pero las mujeres no están contentas con abortar. Hoy este parece ser el derecho más alto de las mujeres. Esta es una ruta de escape y definitivamente algo que garantiza la libertad frente a una maternidad no deseada. “El último escape de la maternidad no deseada”.