Lorenzo Biagiarelli, tras el caos, llegó la “sentencia”: “Me decepcionó” | Ella misma lo dijo

La cobertura mediática de la triste historia de Lorenzo Biagiarelli hace unos meses no ha disminuido y hoy llega el veredicto.

No hemos sabido nada de ella desde hace unas semanas. Lorenzo Biagiarellidespués de mucho tiempo apareció en casi todos los periódicos y sitios web.

La cobertura mediática que acompañó la triste historia en la que estuvo involucrado parece haber disminuido, al menos por ahora, aunque todavía aparece de vez en cuando. Algunos comentarios sobre este tema.

Recordemos lo que pasó. El comentario del dueño de un restaurante se volvió viral: Una mujer responde molesta a la reseña de un cliente quejándose de la proximidad a homosexuales y personas con discapacidad en su restaurante, pero… Biagiarelli Duda de su autenticidad.

De hecho, parece que hace un tiempo se publicó un comentario muy similar dirigido a otro restaurante. En cualquier caso, las dudas se apoderan y la mujer, Giovanna PedrettiFue encontrada muerta por suicidio. El bloguero gastronómico es acusado de su muerte y el odio social se vierte contra él y su pareja. Selvagia Lucarelli.

Lorenzo Biagiarelli: Ha llegado la “sentencia”.

Lo absurdo de todo esto es exactamente eso: Lorenzo Biagiarelli Se le acusa de incitar al “odio social” hacia la dueña del restaurante, quien aparentemente decidió suicidarse ante su incapacidad para soportar la presión. Pero el mismo odio se dirigió a él y a su pareja de forma amplificada, con amenazas y odio tan intensos y crueles que nadie lo merecía. El chef respondió al principio: “Las cartas de odio que me escribes son, eso sí, de tal violencia y cantidad que realmente, incluso para una persona no muy frágil, podrían hacer pensar en tales extremos. Entonces nada.

alejado (o alejado) del programa en el que participó durante algún tiempo, siempre es mediodíaPor mucho tiempo Biagiarelli Perdí rastros. Poco a poco, intenta volver a la vida normal, a través de algunas publicaciones y algunos mensajes. Entre ellos está que afirmó que no regresaría al programa por falta de las condiciones adecuadas, y que no había necesidad de disculparse en absoluto por ejercer su derecho a hablar. Mientras tanto, tras la autopsia realizada al cuerpo de la mujer, se abrió una investigación.

Qué pasó

No sabemos por el momento cómo avanzan las investigaciones. mientras Lorenzo Biagiarelli Regresó a la cocina, al menos en las redes sociales, y a expresar sus opiniones e ideas. Como en una publicación donde elogiaba una hamburguesería vegetariana (que es vegana) en Milán. Pero parte de la web no está de acuerdo y la “frase” es casi unánime: decepción.

De hecho, entre los comentarios leemos: “Sí, pero sinceramente me decepcionó un poco. He probado una hamburguesa vegetariana mejor”. o “Lo hice, pero no me gustó. Nada especial y terriblemente difícil de digerir”.