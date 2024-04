“No soy bueno para decir mis cosas.”

¿Por qué María De Filippi no habló públicamente tras la muerte de Maurizio Costanzo? Ella misma lo explica.

María De Filippi Se le da bien contar historias, eso lo sabemos muy bien… pero las historias de otras personas. A la hora de hablar de ella misma, la histórica presentadora de Canale 5 es más reservada: son pocos los datos que publica sobre su vida privada. Lo mismo pasó con la muerte de su marido. Mauricio Costanzo, en febrero de 2023: La emisora ​​nunca habló de ello públicamente, hasta un año después, en febrero de 2024, durante un episodio especial de The Maurizio Costanzo Show. ¿como eso? Aquí está la explicación.

Maria De Filippi y Maurizio Costanzo: un amor histórico

La reina de la televisión italiana, Maria De Filippi, sabe sumergirte fecha De completos desconocidos contándolo como si fuera un cuento antes de dormir. Lo hace en “Tienes un correo”, pero también cuando tiene que contar historias de jóvenes talentos y amores incipientes en “Amici” y “Uomini e Donne”. Un talento natural, que también perfeccionó con el tiempo, quizás gracias a los consejos de su compañero de vida: Mauricio Costanzo.

Los dos han estado juntos por mucho tiempo. 34 añoshasta su muerte en febrero de 2023. Juntos adoptaron un hijo, Gabriel, pero el comienzo de su historia ciertamente no fue más simple: María había 23 años Por debajo de él, ella se había licenciado en derecho e iba a ser abogada. Maurizio estaba en su segundo matrimonio y notó algo en ella que le hizo pensar en conseguirla para trabajar en televisión.

Por todas estas razones, la familia De Filippi no aprobó este compromiso, del que se enteró una noche la entonces esposa de Costanzo por teléfono. marta esponjosa. A partir de ahí, el resto es historia: “Maurizio es mi vida todos los días, él es mi único amor.“, dijo María De Filippi en una entrevista.

Porque María De Filippi nunca habló después de la muerte de Costanzo

Pero si es cierto que su historia fue una historia amor verdadero Persistió en el tiempo: ¿por qué María De Filippi, que había demostrado su habilidad con la palabra, decidió hablar de la muerte de su marido sólo un año después? Ella misma lo explicó durante la presentación especial.Dedicado a Mauricio CostanzoSe emitió en horario de máxima audiencia por Canale 5 en febrero de 2024 con motivo dedía festivo De su desaparición.

Al abrir la velada, Maria De Filippi explicó por qué no fue liberada tras la muerte de su marido. comentario: “Este año mucha gente me ha pedido que hable de ello. No quise hacerlo porque siempre tuve miedo de decir que sí. Subestimar Tanto el amor como el dolor“Dijo, añadiendo”Mis palabras, no las de los demás, porque sé que no soy bueno para decirlas. Mis cosas“.

Un hecho que podemos confirmar: María De Filippi rara vez habla de sí misma, prefiriendo ocultar su lado frágil, que Costanzo supo manejar con cuidado, dice. Incluso si usted no está dispuesto a hablar de ello públicamente, Maurizio claramente lo hará. Para siempre Con ella, aunque no sea físico: “Hablo de ello en tiempo presente porque creo que es PresenteConcluyó el locutor.