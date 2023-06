“Un gran hombre y un padre extraordinario” – Corriere.it

La pareja estuvo casada de 1965 a 1985. Retraído, muy reservado, Dall’Oglio nunca dio entrevistas Al final del matrimonio con el jockey y sobre el personaje. Verónica Lario (nombre artístico Miriam Raffaella Bartolini), una hermosa actriz que lo sorprendió durante una actuación en el escenario. Teatro Manzoni De Milán (“Oí relámpagos, – dijo, – pero no era una tormenta”).

Estimado Silvio, he sido un Un gran hombre él es uno maravilloso padre para nuestros hijos Siempre recordaré la belleza de los años que pasamos juntos. Abrazo infinito. despedida lleno de cariño a Carla Elvira Dall’Ogliola primera esposa de Silvio Berlusconi y madre de sus hijos Marina (1966), la hija mayor del caballero, y Pierre Silvio (1969).

Escrito por Paula Di Caro Sietepara Verónica, veinte años menor que ella, el ex Primer Ministro se trasladó a Villa Borletti, en Via Rovani, en Milán, y cerró su matrimonio con Dall’Oglio, en el año 85. De ella, Sin controversia generalSin dichos, pocas fotos de ella, pero la relación -gracias a sus hijos- siguió de manera civilizada y sin sobresaltos. Se dice que aunque la herencia tras el divorcio fue muy pequeña, la señora nunca peleó por ella. Tomar más. En el cheque de separación parece haberle dado a su exmarido una sola indicación: “Escríbenos lo que quieras”. Después de eso, fueron los niños quienes fueron presentados a cada uno con el tiempo. cualquier cosaincluso pasando veranos con ella en las villas del ex primer ministro, como la de las Bermudas.