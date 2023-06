Adiós Francesco Notti, los esplendores y desventuras de un comediante triste

indefinido

Francesco Noti ya no está. El actor y director de 68 años (nacido en Florencia el 17 de mayo de 1955) falleció ayer en Villa Verdi, la clínica romana donde estuvo hospitalizado durante algún tiempo. Así lo dio a conocer su hija, Jennifer, su tutora legal desde 2017, explicando que ella y su familia prefieren no hacer declaraciones en este momento en que se encuentra con un gran dolor.

Nuti, más que muchos otros artistas, fue la encarnación del dicho de que los comediantes en realidad están tristes. Estaba muy triste, y definitivamente empezó a partir de los ’90 cuando, después de más que una gran carrera, conoció al monstruo del fracaso, ese que podía comerte sin dejarte ir. Sin embargo, todo comenzó con el viento en popa: era a finales de los años 70 cuando Francesco ya había comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento amateur y continuó incluso después de ser contratado como trabajador en una empresa textil en Prato. , uniéndose al trío de cabaret Giancatifi con Alessandro Benvenuti y Athena Sensi. Los tres son divertidos y un éxito instantáneo en la televisión y el cine (con la película Oeste de Donald); Sin embargo, duró poco, pues en 1982 se fue, eligiendo una carrera cinematográfica en solitario. Anteriormente solo como guionista e intérprete estrella. madonna que tranquila esta la noche; Yo, Claire y la oscuridad; Y estoy feliz, Ambos dirigidos por Maurizio Ponzi; Luego como director también.

La primera aparición detrás de la cámara llega en 1985 con Casablanca, Casablanca cui seguido de títulos de gran éxito como Todo es culpa del cieloY fascinadoY Karuso Paskowski (de padre polaco)wEli señores vengo de lejos Y mujeres en faldas. En el mismo período, también se dedicó a la música, participando por ejemplo, en 1988, en el Festival de Sanremo con una banda muy dulce. será tuyo. No hay indicios de que después de unos años comience una fase descendente de la que nunca se recuperará. Fue inaugurado en 1994 por el ojo de pinocho, una película que Nuti ha manejado a través de una larga y turbulenta producción pero que no alcanza ni remotamente el éxito esperado. Es más: es un fracaso tanto de público como de crítica, tanto que lo convence de retomar el camino de aquellas comedias que tantos éxitos de taquilla le dieron en la última década.

Sin embargo, ni siquiera esta elección resultó exitosa y las siguientes tres películas, Sr. Quince BolasY amo a andres Y Caruso, Cero en Conducta Son recibidos calurosamente. Y así llega “La Bestia”, una desagradable depresión que conduce al alcoholismo, e incluso a un aparente intento de suicidio. Ni siquiera el papel principal que interpretó en la película de 2005 Claudio Fragasso Golpea el concursoLogró sacarlo del túnel en el que terminó. Un año después, el accidente del que nunca se recuperó: en vísperas de volver al grupo, Nuti se cayó por las escaleras de la casa y entró en coma por un hematoma craneal. Fue intervenido de urgencia en la Enfermería Umberto I de Roma y, una vez fuera del coma, fue trasladado al Hospital Versilia de Lido di Camaiore, un centro altamente especializado en rehabilitación neuromotora. Junto a él está Annamaria Malibero, la mujer con la que se casó en 1992 y de la que se separó en 2000, tras dar a luz a Ginebra.

En 2009, Nuti salió del hospital y volvió a casa. Todavía no habla ni camina, pero desde entonces, aunque en contadas ocasiones, ha aparecido en público: en el Cine Eden de Prato para presentar el CD Notas de Cecco, creado por su hermano Giovanni y Marco Barracino; En TV en transmisiones tu negocio Y Esta noche que tarde! En el Foro de Mandela en Florencia para una fiesta por su 59 cumpleaños organizada por amigos toscanos de toda la vida Leonardo Berraccioni, Carlo Conti, Giorgio Panariello y Marco Masini. En 2016 otro cuadro: Nuti primero fue maltratado por la cuidadora que debía cuidarlo, y luego, por otra caída, fue trasladado al Hospital Careggi de Florencia con una hemorragia cerebral. El proceso siempre es el mismo: primero la unidad de cuidados intensivos y luego las clínicas de rehabilitación que, de hecho, nunca se han completado tanto que en 2017, cuando cumplió la mayoría de edad, su hija pidió y se le dio para ser su tutora legal. Cabe recordar que Francesco Notti ha recibido muchos premios en su carrera. Entre los muchos, dos son David di Donatello (como actor principal en Yo, Claire y la oscuridad Y Casablanca, Casablanca) y tres candidaturas al mismo premio; y Nastro d’Argento (Mejor actor principal por Yo, Claire y la oscuridad) y dos nominaciones al mismo premio.