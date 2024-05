Explicando las primeras seis semanas de embarazo.

Pero hay varias razones para esperar que tu ciclo menstrual sea irregular y no pensar en hacerte una prueba de embarazo en esta etapa. El síndrome de ovario poliquístico, que afecta hasta a cinco millones de mujeres en Estados Unidos, puede alterar la ovulación y provocar ciclos menstruales irregulares, al igual que otros trastornos endocrinos como la enfermedad de la tiroides. Grandes cantidades de estrés en las primeras dos semanas de su ciclo pueden retrasar la ovulación o la menstruación, de manera muy similar a un caso grave de gripe, dijo el Dr. Mahalingaya. Las mujeres premenopáusicas y en transición a la menopausia experimentan una ovulación cada vez más irregular a medida que se acercan al final de sus años reproductivos. Esto significa que la duración de su ciclo menstrual puede cambiar cada mes, a menudo varias semanas.

Incluso si sospecha que está embarazada alrededor de la semana 5, su proveedor de atención médica no podrá utilizar una ecografía para confirmar que el embarazo es viable, porque aún no habrá actividad cardíaca fetal. El embarazo también puede resultar en lo que se conoce como embarazo bioquímico, afirmó el Dr. Mahalingaya. Cuando esto sucede, el resultado temprano de la prueba de embarazo casera de una persona puede ser positivo, pero el feto no se desarrolla más. Esto resulta en una pérdida del embarazo que simplemente se siente como un período tardío. Algunas investigaciones sugieren estimaciones 22% de los embarazos Termina de esta manera.

la sexta semana:

En esta aproximación, la ecografía puede detectar la actividad cardíaca fetal, que puede sonar como un latido del corazón. Algunos estados exigen una ecografía antes de que una mujer pueda someterse a un aborto, incluido un aborto con medicamentos. Florida requiere dos visitas en persona, con 24 horas de diferencia, incluida una ecografía. La nueva ley también prohíbe Proveedores de telesalud Recetar medicamentos para interrumpir el embarazo.

Este momento deja a las mujeres con una “ventana muy pequeña” para confirmar un embarazo y realizar un aborto, dijo el Dr. Belmont.