Un bikini ajustado lucha por encajarlo todo

Guendalina Tavassi se deja ver en bikini para deleite de sus seguidores: el ligero traje de baño no entorpece su explosiva figura

Guendalina Tavassi es un rostro televisivo especialmente conocido. Su primera aparición en la pequeña pantalla se remonta a su participación en Gran Hermano, un reality de Mediaset ambientado en la casa de Cinecittà, donde personajes más o menos famosos se ven obligados a permanecer ‘encerrados’ durante meses. Aunque no fue la ganadora de la versión del programa, se mantiene en el corazón de todos los verdaderos fanáticos y alguien ha denunciado en repetidas ocasiones la frase que dijo otro participante a su salida: “Eres nuestro hermano mayor”.

Después del primer reality show, llega un segundo, en particular L’Isola dei Famosi. En el programa que se ambientó en Honduras, Guendalina se destacó por su constancia en las dos ediciones en las que participó. Si en un principio estuvo sola, en el segundo (último) estuvo al lado de su hermano Eduardo. Con dos meses restantes en la temporada, Tavasi optó por no continuar el juego para volver con sus hijos. Por otro lado, el conjunto estuvo a punto de llegar a la final, pero se retiró por lesión. ¿pero hoy? ¿Qué hace una corista bonita?

Guendalina Tavassi se muestra completamente relajada en traje de baño: la foto deja ver sus alocadas curvas

Cuando su hermano Eduardo se incorporó a la anterior edición de Gran Hermano Vip, Guendalina era invitada frecuente del programa de Alfonso Signorini y también tuvo un enfrentamiento muy acalorado con Antonella Fiordelisi, esgrimista y concursante del reality que tuvo no pocos malentendidos con su relativo. . Hoy, sin embargo, la corista disfruta descansando junto al mar, con un bikini loco que revela muchas de sus curvas.

El bikini de triángulo blanco con estampado de plátanos en la parte superior es el favorito de la audiencia que, bajo la toma reproducida, dejó muchos likes y comentarios a favor de las “peligrosas” formas de Tavassi. En particular, alguien afirma que a “corazón” probablemente no le gustará el contenido web. ¿Quién es esta figura misteriosa ahora? Bueno, hablamos sobre la vida familiar de Gwendolyn, y de Eduardo en particular, pero debemos agregar que ella es hija de Art porque su madre es Emanuela Foen, una de las niñas queridas de Back all!. Sin embargo, no hablamos de su estado emocional.

De hecho, tras algunos problemas con su exmarido Umberto Daponte, Tavasi reencuentra la alegría con Federico Perna, un joven al que llama precisamente “corazón” y con el que parece especialmente unida. Y los celos, en este caso, son bienvenidos, porque es perfectamente saludable, al menos por lo que se puede ver en Instagram, red social donde los dos suelen publicar contenido juntos.

