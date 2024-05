“Mike Bongiorno murió conmigo a su lado. Lo extraño todos los días. ¿Argumentos? En cuanto a sus hijos, era un verdadero americano”.

¿Solo esto?

“¿Puedo explicarlo? Los últimos tres días de la vida de Mike fueron simbólicos y kármicos. Estaba muy sano, tenía 85 años, estaba muy sano y murió de pie, conmigo cerca de él, lo mejor que alguien pudo haber hecho”. en vida.” Murió el 8 de septiembre de 2009. El 5 de septiembre, Leo cumplió 20 años y organizó una fiesta en nuestra villa junto al lago. Mike quería ir allí y saludar a los niños, algo que nunca hizo y al cortar el pastel improvisó un hermoso discurso: “Nunca desesperes, a tu edad estaba a punto de morir, y luego la vida me regaló cosas hermosas. En la mañana del sexto día nació Luce, la bebé de Niccolò, y corrimos a Mangiagali para verla”. El séptimo día decidimos ir a Montecarlo. Estaba de muy buen humor y estaba cantando en el auto. Cenamos con nuestros queridos amigos. En la mañana del octavo día, me despertó y se puso. los periódicos sobre mis almohadas. Pedimos el desayuno y luego mermelada. Mientras él se sienta en el sillón, pienso: “Qué feliz me siento con él”. Pero no se lo digo. en mi celular. Me levanté y se lo mostré y me dijo “que hermosa estás, te pareces a ti cuando tomas el sol”. Estas fueron sus últimas palabras. Fui al baño y escuché un chapoteo. Él me amaba mucho”.