“Nadie te da permiso para difundir el odio”.

“Muchos de los comentarios – escribe este joven de veinte años, ya autor de una novela y ahora también presentador de radio – dejan claro que se necesitan discursos como el de mi madre. No siempre se trata del dinero y la fama: espero que sea la superficialidad la que habla cuando leo que lo ponen todo fácil, porque ese no es el caso. Especialmente cuando se tocan temas delicados como la separación.Donde se involucran los sentimientos de personas que no son sólo “figuras públicas”. Nadie tiene la ambición de regalar perlas de sabiduría o enseñar algo, pero la agresividad y la sencillez con la que juzgamos la vida de los demás es señal de lo necesario que son cartas de amor como éstas para difundir.