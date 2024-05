Festival de Cannes 2024, todas las miradas (y sonidos) de la ceremonia inaugural

Tres, dos, uno…empieza con lo de siempre. grandeza el Festival de cine de cannes 2024. 77ª edición del evento más Atractivo Desde la Riviera Francesa cruza la línea de salida con la película la segunda leyque ve a la bella pareja como héroes, incluso en la alfombra roja. hecho en francia que formé Lea Sidhu Y Luis Garrel.

Pero los actores no son ciertamente la única presencia digna de una lluvia de flashes por parte de los fotógrafos allí reunidos. monte de marzo, En la alfombra roja inaugural de esta edición del festival. La participación en la “categoría siempre verde” está garantizada por la presencia del maravilloso Meryl Streepmientras que la bandera francesa también ondea con una sofisticada y sensual bandera Juliette Binoche, vestido de rojo. También es inevitable que exista un documento de calidad superior, representado por el vino espumoso. Heidi Klum es puro elena Christensen. Y luego, una vez más, fue Jane Fonda quien se atrevió a aventurarse en el mundo animal -aunque en versión abrigo contra el aire fresco de la Croisette- y brillar extraordinariamente. greta Gerwigla presidenta del jurado, vestida con lentejuelas como su compañera del jurado. lirio Gladstone.

Festival de Cannes 2024: looks casuales de las estrellas en la Croisette La magia de Cannes 2024 sólo se puede sentir en la alfombra repleta de estrellas. Las celebridades protagonistas de esta 77ª edición nos regalan momentos de inspiración y magníficos outfits incluso entre una fecha y otra: repasemos los looks cotidianos que aparecieron desde la llegada al aeropuerto de Niza hasta los momentos en la Croisette, desde Anya Taylor-Joy hasta Greta Gerwig.

Aunque, tras una inspección más cercana, la aparición más divertida (para aquellos de nosotros que nos encanta comentar sobre ella) puede no haber sido la de uno de los asistentes más populares y conocidos. Pero estas son las estrellas cuyos detalles y biografías no todos conocen. También están en nuestra galería a continuación. Con nuestros inevitables votos por el look.