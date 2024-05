“Estoy saliendo con el chico perfecto, pero las relaciones en nuestras vidas pasan a un segundo plano”.

¿Está hablando de sí mismo en esta canción o también de los demás?

“Hablo por mí misma, pero también le hablo a las mujeres que hoy deberían sentirse orgullosas más que nunca. Me vienen a la mente muchos casos de feminicidio, y creo que todas las mujeres deberían seguir un camino que las haga capaces de amarse a sí mismas, sin entablar relaciones que no las ayuden a crecer, sino que las esclavicen. Me llamó la atención la frase de Michela Murgia: Nunca escuches a la gente que dice que no sirves si algo te hace sentir bien. Deberías amarte a ti mismo en lugar de complacer a los demás”.