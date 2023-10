Porque fui la “víctima perfecta” – El Tiempo

Él ya dijo eso. Sin embargo, Michelle Hunziker pensó que sería una buena idea retomar el tema. Como muchos saben, la locutora fue víctima de una secta que le robó varios años de su vida. Mientras hablaba con Gianluca Gazzoli y aceptaba contar su historia en el podcast que presentó, la corista reabrió una herida que quizás aún arde un poco. En particular, Hunziker afrontó valientemente este tema y explicó qué deficiencias la llevaron a buscar respuestas en quienes, de hecho, simplemente la engañaban.

“Quería respuestas porque mi padre murió muy temprano, tuve una infancia bastante difícil y fui la víctima perfecta para algo como esto”: esta es la hipótesis de Michelle Hunziker, quien, además de hablar de su carrera y su vida como Actriz, madre y abuela, arroja luz sobre el período en el que fue prisionera de una secta. Luego el locutor lo explicó mejor: “Te haces muchas preguntas y estas preguntas, si eres una persona sensible y curiosa, te llevan a la espiritualidad, a lo oculto. Ve y busca las energías esotéricas para darte respuestas, esas”. “Quien te quiere de verdad no te pide dinero. Si no era un profesional. Un profesional hace su trabajo, que es diferente”.