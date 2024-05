resumen: Un nuevo estudio ha descubierto que algunas personas carecen de una voz interior, llamada anendofasia, lo que afecta su memoria verbal y su reconocimiento de rimas. Los participantes sin voz interior tuvieron más dificultades para realizar estas tareas que aquellos con voz interior.

El estudio destaca las estrategias cognitivas únicas utilizadas por las personas con anorexia. Investigaciones futuras explorarán cómo esto afecta otros procesos y tratamientos cognitivos.

Hechos clave:

Indonesia: Estado de falta de voz interior, que afecta la memoria verbal y el reconocimiento de rimas. Resultados: Las personas que no tienen una voz interior tienen peores resultados para recordar palabras y rimas. Estrategias cognitivas: Las personas con anorexia utilizan estrategias únicas para resolver problemas.

fuente: Universidad de Copenhague

Anteriormente, se asumía comúnmente que tener una voz interior debería ser algo humano universal. Pero en los últimos años, los investigadores se han dado cuenta de que no todo el mundo comparte esta experiencia.

Según el investigador postdoctoral y lingüista Johan Nedergaard de la Universidad de Copenhague, la gente describe la situación de vivir sin una voz interior como algo que consume mucho tiempo y es difícil, porque tienen que dedicar tiempo y esfuerzo a traducir sus pensamientos en palabras:

“Algunos dicen que piensan en imágenes y luego traducen las imágenes en palabras cuando necesitan decir algo. Otros describen su cerebro como una computadora que funciona bien y que no procesa los pensamientos verbalmente, y que comunicarse con un altavoz y un micrófono es diferente a comunicarse. con otros.

“Y aquellos que dicen que hay algo verbal sucediendo dentro de sus cabezas generalmente lo describen como palabras sin sonido”.

– Dificultad para recordar palabras y rimas.

Johan Nedergaard y su colega Gary Lupyan de la Universidad de Wisconsin-Madison son los primeros investigadores del mundo en investigar si la falta de una voz interior o Andonovasia Tal como formularon este caso, tiene consecuencias sobre cómo estas personas resuelven problemas, por ejemplo, cómo realizan tareas de memoria verbal.

Las personas que informaron que experimentaban un alto grado de voz interior o muy poca voz interior en la vida cotidiana se sometieron a un experimento destinado a determinar si había una diferencia en su capacidad para recordar la entrada del lenguaje y otro sobre su capacidad para encontrar palabras que riman.

En el primer experimento, los participantes recordaron palabras en orden: palabras que eran similares, tanto fonética como ortográficamente, por ejemplo, “comprado”, “atrapado”, “jodido” y “verruga”.

“Es una tarea que sería difícil para todos, pero nuestra hipótesis era que podría ser más difícil si no tienes una voz interior porque tienes que repetirte las palabras dentro de tu cabeza hasta que las recuerdes”. Johan Nedergaard explica y continúa:

Esta hipótesis resultó ser correcta: los participantes que no tenían voz interior recordaban palabras significativamente peores.

Lo mismo ocurrió con la tarea en la que los participantes tenían que determinar si un par de imágenes contenían palabras que rimaban, por ejemplo, imágenes de un calcetín y un reloj.

Aquí también es importante poder repetir palabras para comparar sus sonidos y así determinar si riman o no.

En otros dos experimentos, en los que Johan Nedergaard y Gary Lupyan probaron el papel de la voz interior al cambiar rápidamente entre diferentes tareas y distinguir entre formas muy similares, no encontraron diferencias entre los dos grupos.

Aunque estudios previos sugieren que el lenguaje y la voz interior juegan un papel en este tipo de experiencias.

Es posible que las personas que no tienen una voz interior simplemente hayan aprendido a utilizar otras estrategias. Por ejemplo, algunos dijeron que golpeaban con el dedo índice cuando realizaban un tipo de tarea y con el dedo medio cuando realizaban otro tipo de tarea”, dice Johan Nedergaard.

Los resultados del estudio de los investigadores acaban de publicarse en un artículo titulado “No todo el mundo tiene una voz interior: consecuencias conductuales de la pérdida de fase” en la revista científica ciencias psicologicas.

¿Hay una diferencia?

Según Johan Nedergaard, las diferencias en la memoria verbal que identificaron en sus experimentos no se observarían en las conversaciones cotidianas normales. La pregunta es: ¿tener una voz interior tiene algún significado práctico o conductual?

“La respuesta corta es que no lo sabemos porque recién estamos comenzando a estudiarlo. Pero hay un área en la que sospechamos que tener una voz interior juega un papel, y es la terapia cognitivo-conductual ampliamente utilizada. por ejemplo, es necesario identificar patrones de pensamiento negativos y cambiarlos. Tener una voz interior puede ser muy importante en ese proceso.

“Sin embargo, todavía no está claro si las diferencias en la experiencia de la voz interior están relacionadas con la forma en que las personas responden a los diferentes tipos de terapia”, afirma Johan Nedergaard, que quiere continuar su investigación para ver si otras áreas del lenguaje se ven afectadas si no lo hace. no tener una voz interior.

“Los experimentos en los que encontramos diferencias entre los grupos estaban relacionados con el sonido y la capacidad de escuchar las palabras en sí. Me gustaría estudiar si esto se debe a que no experimentan el aspecto sonoro del lenguaje o si no piensan en absoluto en él. forma lingüística como la mayoría de las demás personas”.

Sobre el estudio

El estudio de Johan Nedergaard y Gary Lupyan incluyó a casi cien participantes, la mitad de los cuales tenía muy poca voz interior y la otra mitad tenía mucha voz interior.

Los participantes fueron expuestos a cuatro pruebas de, por ejemplo, recordar palabras en secuencia y cambiar entre diferentes tareas.

El estudio fue publicado en la revista científica. Ciencias psicológicas.

Johan Nedergaard y Gary Lupyan llamaron anendofasia a la condición de no tener voz interior, lo que significa no tener voz interior.

Acerca de las noticias sobre la investigación de la amnesia y la memoria.

autor: Carsten Munk-Hansen

fuente: Universidad de Copenhague

comunicación: Carsten Munk Hansen – Universidad de Copenhague

imagen: Imagen acreditada a Neuroscience News.

Búsqueda original: Acceso cerrado.

“No todo el mundo tiene una voz interior: consecuencias conductuales de la endofobia“Por Johan Nedergaard et al. ciencias psicologicas

un resumen

No todo el mundo tiene una voz interior: consecuencias conductuales de la endofobia

Generalmente se supone que el habla interna (la experiencia del pensamiento tal como ocurre en el lenguaje natural) es universalmente humana.

Sin embargo, evidencia reciente sugiere que la experiencia del habla interna en los adultos varía desde casi constante hasta inexistente.

Proponemos un nombre para la inexperiencia del habla interna – Anendofasia – e informamos sobre cuatro estudios que investigan algunas de sus consecuencias conductuales.

Encontramos que los adultos que reportaron niveles más bajos de habla interna (norte = 46) tuvieron un peor desempeño en una tarea de memoria de trabajo verbal y mayor dificultad para realizar juicios de rima que los adultos que reportaron altos niveles de habla interna (norte = 47).

El desempeño en el cambio de tareas, previamente vinculado a señales verbales internas y efectos categóricos en los juicios perceptivos, no se relacionó con diferencias en el habla interna.