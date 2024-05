¿Cuál es “mejor” para tu salud?

alimentar





¿Es el ghee el que debes elegir para tu salud o es mejor la mantequilla?

“Creo que la mayoría de la gente supone que los sustitutos de la margarina o la mantequilla son una mejor opción para la salud porque tienen menos grasas saturadas, y eso no es necesariamente cierto”, dijo a Fox News Digital Jillian Kubala, dietista registrada en Nueva York.

También dijo: “Las grasas a menudo se malinterpretan y se simplifican demasiado, incluso por parte de los profesionales de la salud, lo que resulta en una demonización general y miedo a las grasas”.

“La verdad es que las grasas son muy complejas y sus efectos fisiológicos dependen de su composición, fuente y más”.

La mantequilla es un producto lácteo, mientras que el ghee generalmente se elabora con aceites vegetales y agua, a menudo con emulsionantes y saborizantes añadidos.

Antes de untar las tostadas o poner un poco en la sartén, echa un vistazo a algunos de estos Especificaciones de salud De mantequilla versus ghee.

¿Cuáles son las estadísticas de salud de la mantequilla?

Kubala hizo referencia a la información nutricional de la mantequilla utilizando la Base de datos central de datos alimentarios del USDA.

Como expliqué, una porción típica de mantequilla es una cucharada, que proporciona lo siguiente:

Calorías: 102

Grasa total: 11,5 gramos

Grasa saturada: 7,3 gramos

¿Cuáles son las estadísticas de salud del ghee?

Las especificaciones nutricionales de la margarina para una porción única son generalmente las siguientes, por kupala:

Calorías: 84,8

Grasa total: 9,56 gramos

Grasa saturada: 2,34 gramos

Si bien la margarina tiene menos grasa total y grasa saturada que la mantequilla, no todos los alimentos bajos en grasa son necesariamente “mejores” para usted, dijo Kubala.

La margarina, por ejemplo, se puede elaborar a partir de aceites con alto contenido de grasas omega-6, dijo.

“Si bien las grasas omega-3 y omega-6 son esenciales para la salud, la mayoría de los estadounidenses consumen dietas mucho más ricas en omega-6”, dijo Kubala, señalando un estudio de 2021 publicado por el Journal of the Missouri State Medical Society.

“[Omega-6s] Concentrado en aceites vegetales, [rather] Ella dijo: “Mejor que el omega-3, que se concentra en los mariscos y algunos alimentos vegetales, como las semillas de chía”.

“Esto crea un desequilibrio que favorece al omega-6, que tiende a ser de naturaleza más inflamatoria, sobre el omega-3, que es antiinflamatorio”.

Y continuó: “Los expertos en salud indican que este desequilibrio nutricional es el principal factor detrás de muchas afecciones inflamatorias crónicas, incluido el síndrome metabólico, la obesidad, el aumento de los factores de riesgo de enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer y el deterioro cognitivo”.

¿Qué pasa con la mantequilla vegana o vegetariana?

En los últimos años, la “mantequilla” vegana se ha vuelto cada vez más popular. La “mantequilla” vegana suele elaborarse a partir de diversos aceites vegetales como el de coco, soja o aguacate.

Para que sepa más a mantequilla y tenga la textura adecuada, a menudo se añaden emulsionantes y saborizantes.

“Algunas mantequillas veganas se elaboran con ingredientes menos nutritivos, como nueces o leches de nueces, pero la mayoría de las alternativas a la mantequilla en general están altamente procesadas y elaboradas con aceites ricos en omega-6”, dijo Kubala.

Si busca una pasta para untar con una textura similar a la mantequilla o un sustituto de la mantequilla para usar mientras cocina u hornea, elegir un producto de origen vegetal está “absolutamente bien”, dijo Kubala.

“Aunque consumir pequeñas cantidades de sustitutos de la mantequilla no afectará significativamente la salud, siempre recomiendo elegir alimentos mínimamente procesados ​​siempre que sea posible”, dijo.

“Por ejemplo, si no puede consumir mantequilla debido a restricciones dietéticas, intente usar puré de aguacate o un chorrito de aceite de oliva de alta calidad en lugar de mantequilla sobre una tostada”.

Un estudio de 2022 publicado en el Journal of the American College of Cardiology encontró que las personas que consumían más de media cucharada (7 gramos) de aceite de oliva al día tenían un menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos neurológicos. Enfermedades y enfermedades respiratorias.

Los investigadores también descubrieron que las personas vivían más cuando reemplazaban 10 gramos por día de ghee, mantequilla, mayonesa y grasas lácteas con aceite de oliva, informó anteriormente Fox News Digital.

El resultado final del debate entre mantequilla y margarina

Kubala dijo que existen diferentes tipos de grasas saturadas (grasas saturadas de cadena pequeña, mediana y larga), “que tienen efectos complejos y variables sobre los factores de riesgo de enfermedades cardíacas”.

Añadió que las organizaciones de salud han recomendado durante mucho tiempo que las personas reduzcan su consumo de grasas saturadas para mejorar la salud del corazón.

“Si bien es importante evitar algunos alimentos ricos en grasas, como los fritos, esta recomendación general de reducir los alimentos ricos en grasas saturadas, como la mantequilla, y reemplazarlos con alternativas bajas en grasas, como el ghee, no ha hecho mucho para la salud pública”, dijo Kubala.

Y añadió: “Las tasas de enfermedades crónicas como Diabetes tipo 2 La obesidad ha aumentado constantemente con el tiempo a medida que los estadounidenses se vuelven más dependientes de alimentos bajos en grasa, como carbohidratos azucarados, aderezos para ensaladas bajos en grasa y sustitutos de la mantequilla.