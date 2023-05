“Prometido con una chica durante tres años. Luego, en la peste, busqué a Cecchi Paone”

enisla famosaY simón antolinicontó cómo sucedió Historia de amor con Alessandro Cecchi Paoni Participa en el juego de aventuras Canale 5.

Una relación entre el joven de las marchas y los ejes de la ciencia, que ha sido objeto de muchas críticas y discusiones, sobre todo en lo que se refiere a la diferencia de edad (Simon tiene 23 años mientras que Cecchi Paone tiene 61 años).

dijo el marginado Pamela Camassa Estar en una relación a largo plazo con una mujer cuando siempre te han atraído los hombres:

De la relación se rumorea que también nació un niño, el pequeño Toronjil Yemen Simón Él está muy cerca.

Luego, la joven de 23 años contó cómo nació el amor Alessandro Cecchi Paonia quien llamó su primer gran amor.

“Luego pasó que durante la pandemia encendí la tele y vi a Alessandro hablando de vacunas y me impresionó. Empecé a darle reacciones, likes. El mensaje que te llega, me pone una carita con corazoncitos. Entonces me vuelvo loco. Entonces nos encontramos, vamos a cenar, los dos solos. “Era encantador, hermoso, me hacía hablar, me escuchaba. Estaba saliendo de un período de no ser escuchado. Para mí tener a alguien que me entendía era lindo, recorría ese camino y tenía esa edad”, lo veía como un valor agregado. Sabía y sabía aconsejarme. Todo comenzó a partir de ahí, nos fuimos a dormir juntos la misma noche”.