Netflix, filmación en el sitio de la querida serie: ¿fue pirateada la filmación? – Video

Un violento incendio ha estallado en el set de la querida y antigua serie de Netflix. Un palacio construido hace 150 años ha sido destruido. Esto es de lo que se trata y lo que pueden esperar los fanáticos que estaban listos para ir al cine a fines de abril.

A partir del 28 de abril, la nueva película protagonizada por los personajes de la querida serie de Netflix, Downtown Abbey: The New Era, llegará a todos los cines italianos. La película gira en torno a dos hechos principales: la donación de una maravillosa propiedad en el sur de Francia, detrás de la cual se esconden intrigas incalculables que datan de muchos años.

También habrá una gran novedad en Downtown Abbey: la propiedad se convertiría en el escenario de una película en ese momento, para desconcierto de algunos miembros de la familia. Este cambio dará lugar a bastantes accidentes, algunos de los cuales son bastante divertidos. En todo esto, se afianzará el liderazgo femenino de la familia, todo en la multitud de Lady Mary.

Netflix, esto es lo que sucede a causa del incendio

Justo cuando los espectadores más fieles de la serie hacen la cuenta atrás para volver a ver sus películas favoritas en el cine, llega la noticia de un terrible accidente desde Inglaterra. Como se documenta en un video corto publicado por The Scottish Sun, un edificio que forma parte del set completo de la película se quemó.

Aún se desconocen los motivos de lo sucedido, y aún no está claro si el origen del incendio fue un incendio provocado. Las primeras noticias desde el lugar del incendio, que se desató el 3 de marzo, fueron que el techo y los pisos se habían derrumbado por completo. En consecuencia, el edificio, que tiene una historia de más de 150 años, deberá ser demolido.

Qué sucedió y dónde: relato de un testigo presencial

Esta es una gran pérdida para el legado del cine inglés. Este edificio, construido inicialmente para albergar a 200 empleados, se dedicó más tarde a la serie de época gracias a su arquitectura. Dowtown Abbey no es la única serie de Netflix que se filmó allí antes del incendio: es escaso mascarillas Hizo algunas fotografías en esos lugares.

Aquí hay fotos del incendio en la fábrica abandonada de Dalton Mills en Westshire, al sur de Inglaterra. Un testigo le dijo a la BBC que vio humo saliendo del edificio por primera vez. En poco tiempo se desató un incendio que alcanzó de inmediato a los edificios vecinos. La proyección de Downtown Abbey: The New Age no se verá comprometida, porque la película ya ha sido completada y traducida al italiano.