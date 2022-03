Mirjana Trevisan, ¿bomba sobre Jessica y Lulu? / “Si transmiten lo que escuché…”

Mirjana Trevisan acusación lulú Y el Jéssica Selassie. Las Jevinas escucharían las palabras serias de las princesas. Pero Mirjana no habla y prefiere no decir lo que dirán las dos hermanas. Hablando con David Silvestrila ex novia de Non è la Rai admite: “Lo pusieron al aire, está bien. Pero estoy solo y luego escuché. Espero estar equivocado”. Sin embargo, no sabemos a qué se refiere. Sin embargo, es posible que las dos hermanas se hayan unido en la final. David Silvestri quiere saber más: “Al menos trata de explicar la situación”. Entonces Mirjana responde: “No puedo porque crees que me equivoqué, eso es peligroso”. En resumen, Fibona tira la piedra pero esconde la mano.

Biagio Daniele defiende a Mirjana: “Sulley la expuso como mujer” / “Para ser castigada”

Entonces David responde con curiosidad: “Estaban en la habitación, ¿no?” Sin embargo, Trevisan no quiere caer en la trampa de su amiga y prefiere esconderse tras un silencio absoluto: “No me gusta porque quiero ser leal”. david y Manila Pero señalan que no son justos: “No tienes que decir eso”dice el actor. Mirjana se justifica explicando que solo fue una juerga: “No es que no quiera decirlo. Solo te lo dije. Quiero esperar que no lo haya escuchado bien”. En cuanto a la gravedad de lo que iba a escuchar, Mirjana respondió: “La idea que tenía de ellos se desvanece”. Las críticas a Mirjana Trevisan se difundieron en las redes sociales. Muchos la acusaron de inventar algo falso para desacreditar a las dos hermanas: “¡Pero no dijeron nada, Jess y Lulu! ¡Suficiente, es comprensible que hagan todo lo posible para poner a las hermanas en una mala posición y una contra la otra! ¿Qué no se hizo para obtener un lugar en la final? Pero también Mirjana, que sigue haciendo ese discurso pero luego no quiere explicar lo que escuchó, es una estrategia velada”. De hecho, podría ser la estrategia de Mirjana para hacer quedar mal a Jessica y Lulu.

Miriana Trevisan se rompe en GF Vip “Siempre soy candidata” / “Estoy luchando pero…”

Mirjana Trevisan tiene una avería en la casa de Big Brother Vibe pero Manila…

Mirjana Trevisan En las últimas horas se ha derrumbado la casa del Gran Hermano Phip. La mujer se sintió afectada por las denuncias sophie codegoni Quien se sintió marginado a la hora de las nominaciones. Mirjana Trevisan amaneció con lágrimas en los ojos pidiendo su consuelo Manila: “Deja de sentirte tan culpable por las expectativas de los demás. Un poco de ligereza, vamos más allá… ¿Quieres pasar los próximos días llorando?” “El que espera algo de mí, siempre estoy corriendo. Me siento mal, me gritan de un lado a otro. Nadie nos salva y a ti, no es que hagan todo lo contrario”, explicó Mirjana. Pero Manila le explicó que las acusaciones contra ella serían hipócritas: “Él nos salvó y la única que siempre me salvó a mí fue Delia… Ayer ambos dijimos unas cosas muy vergonzosas, Lulu pero también Jessica. Estas cosas no se hacen así. Me siento como en casa el lunes, pero yo Estoy feliz con gran dignidad y orgullo”.

Mirjana Trevisan, Explosión con Manila Nazzaro / “La situación se aceleró”

Trevisan concluyó: “No me gusta cómo se está comportando Lulu con su hermana… Yo enfrenté todo aquí con alegría, porque tú viniste a hablar de dinero entonces no. Aquí ella está toda arreglada en la final. Lloré porque tenía tres hijos. frente a mí, los quiero mucho, pero no puedo complacer a los tres. Para mí, Sophie es importante, la descuidé porque vi a Lulu más débil. Estaba muy molesto”.

