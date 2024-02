Alessandra Amoruso en San Remo 2024, un mensaje de choque contra el bullying

Alessandra Amoruso Es una de las voces más queridas y competitivas de la música italiana. Festival de San Remo 2024 Sorprendió a muchos aficionados y profesionales. Ella fue quien realmente tuvo el honor del dúo como invitada maravillosa con ella. Claudio Baglioni Esta vez optó por lanzarse a la carrera. Es una elección que subrayó con emoción durante su encuentro con la prensa en la azotea, lo que también le proporcionó una motivación muy fuerte.





Alessandra Amoruso y el impactante mensaje contra el bullying en San Remo 2024

Alessandra Amoruso llegó al Ariston Roof e inmediatamente recibió un mensaje en el que explicaba que quería leer el mensaje que había preparado:

“Recibí insultos a diario durante meses y la única reacción fue enojo. Mientras intentaba entender cómo lidiar con el odio de las redes sociales, salí a Lecce a cenar con mi mejor amigo y una persona dijo después de tomar una foto que No fui tan puta como dicen en ese momento”. Cuando quise escapar, completé el recorrido en las plazas por respeto a mis fanáticos y a quienes trabajan conmigo, y una vez terminadas mis obligaciones, tomé un tiempo para mí misma: “Huí a Colombia y no sentí la necesidad de regresar. La mañana del 28 de febrero, una llamada telefónica de mi mejor amigo me hizo comprender que tenía que regresar y recuperar todo. Ahora aquí estoy con la canción biográfica donde realmente puedo decir que todo ha ido bien hasta ahora”.

Un mensaje importante que envía el cantante es específicamente la importancia de despertar:





“No se trata de caerse, se trata simplemente de cómo te levantas y de eso se trata la canción. Así nació 'Up to Here' con Takagi y Ketra, quienes me dieron esta canción. Es la canción sobre el vestido que llevaba”. Cosido en él expresa mi vida, pero espero que resuene en cualquiera que lo escuche o esté pasando por un momento difícil. Siempre he dicho a lo largo de los años que esperaré a que llegue la canción adecuada al concurso de San Remo, esta es la canción adecuada”.

Trato y ganas de seguir adelante.

El cantante salento también resalta la importancia de la terapia para mirar hacia adentro: “Para mí definitivamente hubo muchas pequeñas cosas y debo decir que el tratamiento fue importante. Mis sesiones eran como un caramelo agridulce”.Luego narra la cita de Sally Vasco Rossi: “Ya no quería ir a la guerra como Sally, me recuperé tratando de no ser tan crítica. Quiero hacerlo y me encantó”.

La esperanza es que finalmente veamos a una mujer triunfar sobre Alessandra Amoruso: “Las niñas nunca pelean, sino que se unen y comparten. Me encantaría tener un podio exclusivamente femenino, sería genial. “Vine a contar mi historia trayendo una canción autobiográfica por mi deseo de expresarme, pero aunque gane, no me dará asco”.





esta noche para ver si el público quedará tan impresionado con su actuación como la prensa que le dio una gran ovación durante el ensayo del lunes. Una audiencia con una familia numerosa puede ser el arma ganadora en la televisión abierta.