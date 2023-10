Georgia Palmas reveló el secreto de su dieta: qué come todos los días para conseguir un cuerpo perfecto

Giorgia Palmas, ¿sabes cómo logró conseguir un físico tan genial? El secreto de su dieta.

Hermosa, hermosa y talentosa. Un físico que es nada menos que increíble.. Así es como describimos brillante, y con razón. Georgia Palmas. La corista e influencer, que tiene un pasado como corista, todavía hoy es amada por los italianos. Felizmente casado con Felipe magnini, Con él está la imagen de la felicidad.

A ambos les encantan no sólo los ultradeportes. Practica más Deportes Pero también un movimiento saludable. Por supuesto, todo esto es fantástico no sólo para Mantener la aptitud física Pero también para liberarnos del estrés que muchas veces se cuela en nuestra vida. Obviamente le encanta nadar pero también… ejercicio. Lo mismo podemos decir de ella.

ella es la única También le encanta cuidar su cuerpo y su rostro. Además de mimar su pelo, que todavía está largo y es un auténtico placer para la vista. Georgia todavía se considera un verdadero punto de referencia. Para muchas mujeres también en términos de apariencia. No en vano es Súper demandada como modelo. Y certificados para varias marcas y muchas empresas.

Mamá y esposa, ama pTómate un tiempo para recargar pilas. Su marido, como ella, es un verdadero entusiasta. buena mesa. No en vano los dos nos deleitaron tanto. Vídeos de cocina. Aparte de muchos deportes, ¿cómo mantienen su belleza? En forma ¿Sin abandonar los pecados de la gula?

Georgia Palmas es el secreto de su perfecta forma física

En lo que a ella respecta, seguro Le gusta mantenerse hidratada constantemente. Beba los 2 litros habituales de agua al día, preferiblemente suave y natural. el ni siquiera dibuja Té verdeAl lado de Vaciar y escurrir la infusión. Para beber durante todo el día. Por la noche, antes de acostarse, dice que sí. uno comodo Lo que la ayuda a dormir.

georgia De hecho, sabe que para la belleza y la salud física y psicológica de una persona, que de hecho siempre van de la mano, es necesario, Dormir al menos 8 horas por noche.. Así es también como logras mantenerlos con vida. Metabolismo Además de realizar mucha actividad física. Y Dieta? ¿Cuál seguir?

La dieta que sigue

Aparentemente ella es una gran admiradora de El mar Mediterráneo Es el italiano por excelencia, pero también es el más popular del mundo. Para que no te pierdas nada y mucho menos eso. carbohidratos. Eso sí, no te excedas con las especias y la cantidad, pero sí un Un buen plato de espaguetis No puede decir que no. Entonces limita los dulces y las salchichas..

Él dice que sí, pero está realmente convencido. Frutas y verduras frescas de temporada. Todo el año, no sólo en verano o primavera. Entonces el objetivo Cocina ligeraY tal vez vapor. Y para el caso Pecados de gula De vez en cuando se entrega a ello porque sabe que es real. Bueno para el alma.