Mire películas el martes 11 de julio, en horario de máxima audiencia y tarde en la noche

la trama de la pelicula: Gabriel, ex rockero, ahora comerciante de instrumentos musicales, divorciado, es un padre cariñoso centrado exclusivamente en su hija de 10 años.

Cuando sus amigos le presentan a nuevas mujeres, él sigue hablando de su hija, aprovechando cada oportunidad.

Un día, Mara vuelve a la vida de Gabriel, un amigo al que no ve desde hace varios años, que mientras tanto se ha convertido en un fotógrafo dinámico e independiente.

En su primera cita, justo en el clímax, Mara le revela a Gabriel que no solo no quiere tener hijos, sino que los odia. Abrumado por la emoción, Gabriel niega la existencia de Sofía.

A partir de ese momento, los días de Gabriel son una serie de ridículas maniobras para ocultar a Mara la presencia de su hija y viceversa, hasta el punto de transformar cada vez su propio apartamento según a cuál de los dos visita. Evidentemente las mentiras tienen patas cortas y la jugada de Gabriel será de corta duración….

Conoce a Sofía: El tráiler oficial de la película – HD