Fue nominado y eliminado el 29 de abril.

allá Episodio de Celebrity Island el lunes 29 de abril Se caracterizó por Eliminación, algunas sorpresas, nuevas nominaciones y despedida.

El primer paria rescatado por el público es… Joe Bastianich, seguido de Rosanna Lodi, Khadi Jay y Daniele Radini Tedeschi. La persona destituida fue, por tanto, Sonny Olumati, cuya presencia en Celebrity Island duró tanto como un momento de tranquilidad de Vittorio Sgarbi.

Luego pasamos a la prueba de líder y, coincidentemente, ambos candidatos calificaron. Líder de la semana Soy Samuel Perón y Eduardo Stopa. La verdad clara hasta aquí es que sólo uno de los dos puede calificarse como el más fuerte de la semana con las incorporaciones esporádicas de Artur Dainese y Greta Zuccoli. Otros no pueden hacer más que participar y sólo verlos ganar por sus evidentes diferencias físicas. El líder de esta semana es Eduardo Stopa. Como ocurrió al inicio de esta edición del salón restante.

Durante la tarde, Eduardo Stopa, Eduardo Franco, Alvina Verriconde Scortecchi, Sonny Olomati lo consiguieron una sorpresa A visitar a su esposa Juliana Moreira y a sus madres respectivamente.

en Nuevas nominaciones Se pueden nombrar a todos los marginados, excepto al comandante Eduardo Stopa. Por último, ya no existen competidores inmunes. Otra novedad de este episodio es que cada marginado ya no tiene que nombrar sólo un compañero, sino dos. el nominado desde la tarde lunes 29 de abril Soy: Khadi Jay, Artur Dainese, Rosanna Lodi y Marina Soma. El último es el candidato del dirigente Eduardo Stopa. Los cuatro candidatos corren riesgo de ser eliminados, pero el veredicto se conocerá lunes 6 de mayo. De hecho, el episodio del jueves no se emitirá. Así lo anunció el presentador Vladimir Luxuria durante la transmisión en vivo del lunes 29 de abril: “Nos vemos el próximo lunes”, dijo al final del episodio.